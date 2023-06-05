Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях.

На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Oracle Primavera с удобным и современным интерфейсом.

«Мы ставили перед собой задачу взять всё лучшее от таких крупных решений как MS Project, Oracle Primavera и подобных систем, но при этом улучшить интерфейсы и сделать фокус на безопасности внутренних данных компаний», – Константин Левданский, директор по развитию, ООО «Нетрика».

Несмотря на большое количество решений по управлению проектами на рынке, остаются актуальны проблемы:

Использование в компаниях ушедших зарубежных ПО - MS Project, Oracle Primavera, Asana, OmniPlan, Monday – перестало отвечать требованиям безопасности данных Часть отечественных решений - это модели Saas, которые не кастомизируются под заказчика и их сложно применять в отраслях с конкретной спецификой - например, нефтегаз, энергетика, строительство, наука, производство, металлургия Часть решений не позволяет полностью скоординировать проектную деятельность в одном окне и при работе приходится использовать множество разрозненных решений

В Нетрике 5 лет изучали боли и потребности компаний в сфере проектной деятельности – на собственном опыте и опыте своих заказчиков – и используя эти знания, создали продукт – N3.Проектное управление.

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N3.Проектное управление – это комплексное решение для организации проектной деятельности. В продукте возможно вести проекты и портфели проектов, работать с инициативами, контролировать реализацию проектов, осуществлять финансовое и календарное планирование и работать с рисками.

N3.Проектное управление позволяет закрыть большинство задач заказчика, при этом обеспечивая абсолютную безопасность внутренних данных: есть возможность разместить ПО в ЦОДе Заказчика и передать исходный код. Это позволяет не только защитить данные внутри проектов, но и полностью интегрировать внутренние системы компании, например, финансовые системы и системы управления задачами, для организации работы в едином окне.

Также возможны модификации любой сложности под конкретного клиента для соответствия продукта специфике отрасли и внутренним процессам компании. Это позволяет предоставлять решение, которое действительно закрывает бизнес-задачи и помогает в ежедневной работе.