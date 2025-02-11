Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн

В рамках новой операции, охватившей 40 стран мира, были задержаны 5500 человек, подозреваемых в причастности к киберкриминалу, и конфискованы и возвращены жертвам сотни миллионов долларов.

Трансграничностью по трансграничности

Интерпол отчитался об очередном этапе глобальной операции против киберкриминала: на этот раз число арестованных достигло 5500 человек, а объем конфискованных средств - $400 млн.

Операция под названием Haechi-V продолжалась в июле-ноябре 2024 г. и охватила в общей сложности 40 стран мира.

«Трансграничная природа киберкриминала означает, что сотрудничество международных полицейских сил - ключевая необходимость, и успех этой операции, осуществленной при поддержке Интерпола, демонстрирует, каких результатов можно достичь, когда государства работают вместе. Только через объединенные усилия мы сможем сделать реальный и цифровой миры безопаснее», - заявил генеральный секретарь Интерпола Валдеси Уркиса (Valdecy Urquiza).

В рамках операции Haechi-V власти Южной Кореи и КНР совместно нейтрализовали крупный синдикат, специализировавшийся на голосовом фишинге. Синдикат нанес ущерб в общей сложности на сумму не менее $1,1 млрд, а количество жертв близко к двум тысячам.

Interpol Интерпол арестовал более 5500 подозреваемых в совершении киберпреступлений

Мошенники выдавали себя за представителей правоохранительных органов и использовали поддельные идентификационные документы. В итоге минимум 27 членов банды были арестованы, 19 из них предъявили конкретные обвинения.

Интерпол также выпустил особое фиолетовое предупреждение - бюллетень, посвященный растущей распространенности нового вида мошенничества с криптовалютами: USDT Token Approval Scam (мошенническое одобрение транзакций токенов USDT) позволяет злоумышленникам обчищать кошельки жертв. В основном этим промышляют организаторы «романтических» мошенничеств: втираясь в доверие одиноким людям, они убеждают их купить некоторое количество популярных стейблкоинов Tether (USDT) и «инвестировать» их. Ссылка на «инвестиционный» ресурс в реальности оказывается фишинговой: благодаря ей злоумышленники получают полный доступ к кошельку жертвы и возможность его опустошить.

Крупный улов

Интерпол регулярно проводит масштабные операции, нацеленные на киберкриминал. Например, с апреля по август 2024 г. организация проводила Synergia II, которая затронула страны Европы, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

А в сентябре-октябре этого же года африканское подразделение Интерпола провело рейды в 19 странах Африки, нейтрализовав более 134 тысяч вредоносных сетей и задержав более 1000 человек, вовлеченных в киберпреступность.

В пресс-релизе Интерпола указывается также, что полицейские силы вместе с финансовым сектором в 80 странах разработал механизм оперативной блокировки мошеннических транзакций - Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP).

С его помощью удалось вернуть большую часть средств, которую мошенники из Восточного Тимора выманили у фирмы из Сингапура. По запросу Интерпола власти Восточного Тимора перехватили и заблокировали $39,3 млн из $42,3 млн. Заодно были арестованы семь человек. Позднее удалось вернуть еще $2,6 млн и отследить транзакции остальных средств в Индонезию. Скорее всего, и эти средства удастся вернуть.

В Великобритании с помощью I-GRIP удалось вернуть 2,5 млн фунтов, похищенных мошенниками из Португалии.

«Интерпол регулярно проводит массированные операции против киберкриминала, и это закономерно, учитывая масштабы ущерба, которые тот наносит» - говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «На этот раз международным полицейским силам, похоже, удалось нанести существенный урон мошенникам, хотя основным показателем результативности является спад в количестве атак на длительном временном промежутке. Этой статистики, впрочем, в открытом доступе пока нет».

В пресс-релизе отдельно оговаривается, что финансовую поддержку операции Haechi-V осуществляли власти Южной Кореи.