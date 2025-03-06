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Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте

Криптобиржа Garantex временно приостановила свою работу. Причиной стало решение эмитента стейблкойна USDT Tether заморозить 2,5 млрд руб. на счетах россиян.

Ganatex приостановил работу из-за заморозки Tether счетов россиян

Криптобиржа Garantex сообщила о временной приостановке оказания всех услуг, включая вывод криптовалюты. Как говорится в сообщении биржи в ее Telegram-канале, причиной стали действия Tether, который «вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб».

«Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой, - сообщили в копании, - Как всегда - мы первые, но не последние. Мы боремся и не сдаемся».

Американская компания Tether - эмитент стейблкойна USDT, криптовалюты, привязанной к реальным активам. Утверждается, что USDT на 80% обеспечена долларами США на банковских счетах.

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Нейросеть «Кандинский»
Криптобиржа Garantex приостановила свою работу после того, как эмитент USDT Tether заморозил 2,5 млрд рублей на счетах россиян

В конце февраля 2025 г. российская криптобиржа Ganatex подпал под 16 санкционный пакет, который Евросоюз ввел против России.

Мнение депутата Госдумы

«Это не перый, и, уверен, не последний случай, когда западные страны оказывают давление на различные элементы криптовалютной инфраструктуры, преследуя политические цели, - заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. - Проще всего делать это в отношении централизованных криптовалют, поэтому USDT оказался прекрасной мишенью. Инвесторам, которые этот риск недооценивали, мои соболезнования».

«Но следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно, - добавил Горелкин. - Криптовалюты останутся одним из самых эффективных инструментов обхода санкций, хотя USDT из этого списка можно смело вычеркивать».

Как зарубежные криптобиржи уходили из России

Зарубежные криптобиржи стали покидать Россию еще в начала 2022 г. сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. В числе прочих Россию покинули криптобиржи с украинскими корнями.

Евросоюз сначала ограничил россиянам возможность хранить на криптошельках более 10 тыс. евро. Затем Евросоюз и вовсе запретил россиянам работать с криптовалютами. После этого Россию покинула крупная криптобиржа Binance.

В то же время в России продолжают быть доступны различные зарубежные криптобиржи. По данным РБК, в августе 2024 г. на российских пользователей приходилось до 28% трафика на зарубежных криптобиржах.

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Безопасность

Так, у биржи Bybit было 28% пользователей из России, Derbit - 19%, HTX - 17%, OKX - 11%, Bitfinex - 8%, KuCoin - 6%.

В конце 2024 г. Антон Горелкин сообщал, что в России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) рассматривается возможность создания криптобиржи, которая будет работать с квалифицированными инвесторами.

Игорь Королев

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