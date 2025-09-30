Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей

Проблема правового статуса криптовалют постепенно решается. Благодаря новым законам о криптовалютах их начинают использовать такие гиганты как Visa для улучшения своего сервиса.

Стейблкоины становятся частью банковской системы

Компания Visa заявила, что начнет тестировать использование стейблкоинов для международных платежей взамен нынешней системы замораживаемых депозитов.

Такой шаг может ускорить трансграничные переводы и высвободить денежные средства, поскольку прежде компаниям приходилось вносить депозиты в нескольких валютах по всему миру для покрытия местных выплат.

Начата работа с несколькими неназванными партнерами и планируется расширение этой пилотной программы в 2026 г.

«Объем программного обеспечения и технологий, используемых в платежной системе по всему миру, весьма сложно воспроизвести. Поэтому представляется более удобным просто интегрировать технологию стейблкоинов в существующие потоки платежей», – заявил руководитель отдела продуктов Visa для коммерческих и денежных переводов Марк Нельсон (Mark Nelsen).

В 2024 г. общий объем транзакций с использованием стейблкоинов достиг $27,6 трлн, что на 7,68% больше совокупного объема переводов в сетях Visa и Mastercard. Возможно именно поэтому платежные системы вроде Visa стали присматриваться к их использованию. Также у стейблкоинов автоматизированная проверка, что значительно ускоряет платежи.

Ведь основная причина почему банковские платежи достаточно медленные – это различия в часовых поясах, времени работы банков, многоэтапные проверки происхождения средств, и проблемы с конвертированием валют (иногда приходится привлекать сторонние банки, что также приводит к увеличению сроков).

«Стейблкоины превращаются из крипто-прикола в финансовую инфраструктуру. Это одна из причин, по которой мы запустили обратный биржевой фонд (ETF), поскольку, как я полагаю, у региональных банков проблемы», – продолжает Марк Нельсон (Mark Nelsen).

Стейблкоины (stablecoins) – это криптовалюты, имеющие привязку к реальным активам, таким как доллар США, евро или золото, что обеспечивает стабильность их стоимости.

Криптовалюты выходят из тени

«Альтернатива банковской системе, независимость, свобода, децентрализация», – главные лозунги криптоэнтузиастов на рассвете криптовалют. Однако достаточно быстро государство обратило внимание на криптовалюты и начало попытки регулирования этого сектора. Начиналось все с деанонимизации (криптобиржи обязали верифицировать своих пользователей), также разрабатывались и внедрялись проекты по налогообложению криптовалюты. А сейчас мы видим начало глобального использования криптовалют государствами и финансовым сектором.

Создатели криптовалюты USDT изначально планировали сделать криптовалюту массовой, и в том числе активно сотрудничали с правоохранительными органами по всему миру, для решения вопросов регуляции криптовалют. Созданная 6 октября 2014 г. криптовалюта Realcoin (ныне USDT) была первым стейблкоином.

Причиной привязки стоимости криптовалюты к доллару США была высокая волатильность биткоина и других криптовалют, что создавало трудности для массового использования, ведь была необходима постоянная корректировка цен на товары и услуги. К июлю 2020 г. капитализация USDT превысила $10 млрд, а в марте 2024 г. – показатель преодолел отметку в $100 млрд.

Имеется четкая тенденция к признанию криптовалют государством, благодаря чему и возможны такие нововведения и более широкое использование криптовалют. 18 июля 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins – рус. «Руководство и создание национальных инноваций для стейблкоинов в США»), после принятия его сенатом. Этот закон регулирует выпуск стейблкоинов, основанных на долларе США, и обязывает эмитентов полностью обеспечивать токены резервами в долларе США и облигациях госзайма, а также публиковать свои данные о резервах и регулярно проходить аудиты.

Также был принят закон Clarity Act, регулирующих деятельность криптовалютных бирж и вводящий четкое разграничение между понятиями «цифровой товар» и «ценная бумага». Ранее, 29 июня 2023 г., в ЕС был принят регламент по рынкам криптоактивов (MiCA), вводящий четкие требования и регулирование криптовалютных активов и деятельности связанной с ними.

По мнению экспертов такая легализация криптовалют может способствовать развитию новых технологий, привлечению большего количества инвестиций (благодаря прозрачности и легальности), а также поступлению налогов в казну государства от деятельности, связанной с криптовалютами.

Проблемы криптовалют

К глобальным проблемам криптовалют относится их высокая волатильность, не регулируемость, скорость транзакций, а также наличие большого разнообразия токенов, появляющихся буквально каждый день. Вопрос волатильности (сильного изменения стоимости за короткий промежуток времени) – решают стейблкоины, ввиду своей привязки к классическим платежным средствам, таким как доллар США или золото, обычно эквивалентной один к одному.

Регуляцией криптовалют сейчас активно занимаются в большинстве стран, внедряя новые законы и реализуя различные программы: в некоторых странах, например в Сингапуре, Мальте, Нидерландах, Эстонии, можно легально расплачиваться криптовалютами за товары и услуги. А скорость транзакций, которая может занимать до часа в некоторых случаях, решается путем внедрения новых протоколов подтверждения операций, позволяющих значительно ускорить транзакции. Однако, они все еще остаются медленнее, чем банковские переводы внутри страны, которые уже фактически мгновенные.

Перспективы массового использования

Новым этапом развития криптовалют, происходящим на наших глазах, является рост их институционального принятия, которое началось с 2022 г. Также видна явная заинтересованность государств в этой технологии: не только регулирование криптовалют, а их активное внедрение в финансовые системы и использование самого принципа блокчейна для различных процессов. Например, на основе принципа блокчейна можно проводить нефальсифицируемые голосования. Также эти системы являются децентрализованными, что значительно повышает их отказоустойчивость, так необходимую в критически важных инфраструктурах.