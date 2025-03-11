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Москвич получил шесть лет за мошеннические продажи NFT

Шесть лет колонии получил предприимчивый москвич, который за обещания быстрой прибыли от инвестиции в NFT-картины получил от граждан криптовалюту на 70 млн. рублей.

Приговор суда

Суд в Москве учел позицию прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов и приговорил Илью Малова к шести годам колонии общего режима за аферу под видом инвестиций в NFT-проект, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

От действий осужденного пострадало пять человек, общий ущерб превысил 70 млн. руб. У него были соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Их имена не уточняются.

Преступную схему Малов начал реализовывать в ноябре 2022 г. указано в сообщении. Об аресте Малова правоохранители сообщали в октябре 2023 г.

Преступная схема

По версии следствия, Малов выдавал себя за успешного криптоинвестора и рассказывал пострадавшим, с которыми знакомился на различных бизнес-встречах, что его знакомый — известный художник создает NFT-картины, размещает их на различных ресурсах, после чего их цена возрастает и на этом можно получать прибыль.

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wirestock на Freepik
Пять человек отдали ИТ-мошеннику криптовалюту на 70 млн руб.

Тех, кого ему удавалось заинтересовать, он добавлял в специально созданную в мессенджере группу, в которой якобы будет размещаться информация по инвестированию в NFT бизнес-проект. Получив права собственности на цифровую валюту, полученную от жертвы, он переставал выходить на связь, а криптовалюту переводил на заранее созданные цифровые кошельки. У одного из потерпевших, например, Малов похитил таким образом более 670 тыс. USDT.

С целью легализации преступного дохода Малов приобрел недвижимость стоимостью 30 млн руб. и автомобиль «Ламборгини» за 27 млн руб., говорится в сообщении представителей прокуратуры.

ИТ преступность

Во II квартале 2024 г. Центробанк России зафиксировал рекорд по объему похищенных мошенниками денежных средств. Им удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб., что примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала. В 2023 г. мошенники похитили в России у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее.

В январе 2025 г. CNews писал, что кражи и мошенничества составили почти три четверти в структуре ИТ-преступлений (70,2 %), для борьбы с которыми Правительство России утвердило Концепцию государственной системы противодействия ИТ-преступлениям для защиты государства, общества и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии.

Общее количество ИТ-преступлений за последние пять лет возросло более чем в два раза — с 294,4 тыс. в 2019 г. до 677 тыс. в 2023 г.

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Телеком

Глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев в марте 2024 г. дал Следственному комитету, МВД России и иным заинтересованным ведомствам поручение подготовить законодательную базу для отнесения к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе (УК) России преступлений, совершенных с помощью ИT-технологий.

Сотрудники по кибербезопасности Сбербанка в 2025 г. ожидают активного использования технологий с искусственным интеллектом (ИИ) мошенниками, к чему банки и ответственные ведомства пока не готовы.

Анна Любавина

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