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Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США

Telegram договорился с TON Foundation о том, что данная организация станет эксклюзивным партнером мессенджера в сфере блокчейн, включая платежи, интеграцию мини-приложений и пр. Первоначально платформа TON создавалась Telegram. На ее запуск было привлечено $1,7 млрд, но по требованию американских властей Telegram от этого проекта отказался.

Партнерство Telegram и TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о доверенности с некоммерческой организацией TON Foundation о том, что платформа TON станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. TON будет блокчейн-инфраструктурой Telegram для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и др.

Дуров пообещал, что благодаря такой интеграции пользователи Telegram получат предсказуемый опыт и лучшую защиту от мошенничества. Также Дуров ожидает волну инноваций благодаря данному партнерству.

Как Telegram запускала платформу TON и отказалась от нее

TON планировалась как Telegram Open Network - блокчейн-сеть, создаваемая Telegram. О соответствующих планах было объявлено в 2018 г. В начале 2019 г. Telegram провел ICO (первичное размещение токенов) и привлек $1,7 млрд. Проданные в ходе размещения токены должны были быть обменяны в пропорции 1:1 на криптовалюты Gram, которая должна была работать на базе TON.

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© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его вынудила отказаться Американская комиссия по ценным бумагам

Однако в дело вмешалась Американская комиссия по ценным бумагам (SEC), которая подала в суд с целью запретить выпуск Gram. Суд встал на сторону регулятора. В 2020 г. Дуров заявил о прекращении работы над TON и подписал мировое соглашение с инвесторами, по которому он обязался вернуть 72% от вырученных в ходе ICO средств.

Последователи TON

В то же время исходный код TON стал публично доступен и на базе него образовалось несколько проектов.

Один из них - Free TON, анонсировавший выпуск криптовалюты TON Crystal. Впоследствии проект переименовали в Everscale.

Другой проект - TON Foundation. Именно ему в 2021 г. Telegram передал домен ton.org и аккаунт в репозитория исходных кодов Github., TON Foundation создала собственную криптовалюту TONCoin. В конце 2021 г Дуров приветствовал данный проект, но подчеркнул, что не имеет к нему отношения. Платформа TON была переименована в The Open Network.

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Облака

Тем не менее, TONCoin оказался встроен в Telegram. Также на базе TON создан стейблкойн USDT, привязанный к доллару США, и также интегрированный в Telegram.

Также на базе TON запущено ряд сервисов: децентрализованное хранилище TON Storage (основано на технологии торрентов), децентрализированные службы сайтов и доменов TON WWW, TON Proxy и TON DNS.

Дело Павла Дурова

В августе 2024 г. Павел Дуров был арестован по приезду во Францию, гражданство которой он имеет. Впоследствии он был отпущен под залог 5 млн евро. Его обвинили в соучастии в контрабанде наркотиков, отмывали денег и сокрытии педофильского конвента, выражавшимися в отсутствии модерации у Telegram и несотрудничестве с властями.

Игорь Королев

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