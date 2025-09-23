«ТелеМедХаб» включен в реестр отечественного ПО для ускорения цифровизации здравоохранения

Платформа дистанционного мониторинга пациентов «ТелеМедХаб» официально внесена в Единый реестр российских программ. Этот статус подтверждает отечественное происхождение программного комплекса и открывает ему дорогу для внедрения в государственные медицинские учреждения и крупнейшие коммерческие клиники страны. Об этом CNews сообщили представители «ТелеМедХаб».

Включение в реестр Минцифры Росии стало особенно значимым на фоне растущего спроса на телемедицинские решения. С начала пандемии рынок вырос на 154%, и положительная динамика сохраняется. «ТелеМедХаб» предназначен для организации дистанционного мониторинга состояния пациентов, в том числе это комплексный инструмент для наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, в послеоперационный и реабилитационный периоды.

Это признание позволяет масштабировать российскую разработку для дистанционного мониторинга пациентов по всей стране.

«ТелеМедХаб» — это экосистема, которая обеспечивает реализацию спектра функций: централизованный сбор данных – интеграция с медоборудованием, носимыми гаджетами например Apple Health, Google Fit и мобильными приложениями; умный анализ – автоматическая обработка и анализ медицинских показателей в режиме 24/7; наглядная визуализация – построение графиков динамики состояния пациента и автоматическое формирование отчетов; проактивная помощь – система оповещает медицинский персонал о критических отклонениях, предоставляет персонализированные рекомендации для пациентов и позволяет проводить онлайн-консультации.

Для руководителей медучреждений это означает повышение эффективности работы врачей, снижение нагрузки на стационары и новый уровень качества патронажной службы. Для пациентов — уверенность и безопасность благодаря постоянному удаленному контролю со стороны лечащего врача.

«Для нас включение в реестр — это не формальность, а стратегический ориентир. Ужесточение требований Минцифры России доказывает, что доверие к реестру растет, и мы гордимся, что наша разработка соответствует высоким стандартам. Это подтверждение того, что российские компании способны создавать сильные, конкурентоспособные технологические продукты мирового уровня», — прокомментировал Максим Никитин, генеральный директор компании «ТелеМедХаб».