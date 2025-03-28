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Петровский Максим


28.03.2025 В сервисе для артистов BandLink появилась аналитика прослушиваний из МТС Музыки 1
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент 1
25.10.2022 Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Петровский Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12963 2
Apple Inc 12197 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11331 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2554 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3909 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51685 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28092 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21494 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16171 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5840 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7135 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1592 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7213 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4839 1
Наушники - Headphones 4063 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1757 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3797 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9367 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24463 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10058 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12577 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7367 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13918 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 60 2
Google Android Auto 35 2
Google Android 14142 2
Google Android TV 321 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 58 1
Apple Siri - Голосовой помощник 400 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7134 1
Apple iOS 7894 1
Беларусь - Белоруссия 5761 2
Россия - РФ - Российская федерация 146691 2
Армения - Республика 2304 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2995 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 285 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18887 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
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