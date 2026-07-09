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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197591
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Сурдин Владимир

СОБЫТИЯ


09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
10.04.2026 МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке 1
23.04.2025 67% россиян выбирают аудиоконтент для образования и саморазвития 1
11.01.2011 Идеи русских ученых: как бороться с лженаукой 1
21.02.2003 Как узнать о приближении Черных дыр? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сурдин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 284 1
Галактика - Корпорация 1538 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
Kometa - Комета 160 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 113 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4392 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10227 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 627 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3633 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3220 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 1
Фонарик 326 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9645 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7860 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2344 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 363 1
Podcasts - Подкастинг 319 1
Аудиокнига - Audiobook 256 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12837 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2239 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 329 1
Google Android Auto 51 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 72 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 119 1
Плетнев Александр 8 1
Караулова Юлианна 4 1
Захаров-Гезехус Илья 1 1
Лысенко Трофим 4 1
Трояновский Владимир 63 1
Талантов Петр 1 1
Кругляков Эдуард 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Захарова Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 3
Земля - планета Солнечной системы 10835 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
США - Калифорния 4815 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2272 1
Солнечная система - Solar system 2566 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Греция - Греческая Республика 1014 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 832 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Физика - Physics - область естествознания 2924 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3374 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1342 1
Философия - Philosophy 528 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2017 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7432 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1708 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1518 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1228 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 1
Scientific American 81 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2114 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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