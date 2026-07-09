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Сурдин Владимир
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
|SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
|10.04.2026
|МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке 1
|23.04.2025
|67% россиян выбирают аудиоконтент для образования и саморазвития 1
|11.01.2011
|Идеи русских ученых: как бороться с лженаукой 1
|21.02.2003
|Как узнать о приближении Черных дыр? 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Сурдин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|VideoMost - ВидеоМост 284 1
|Галактика - Корпорация 1538 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
|Kometa - Комета 160 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 113 1
|Плетнев Александр 8 1
|Караулова Юлианна 4 1
|Захаров-Гезехус Илья 1 1
|Лысенко Трофим 4 1
|Трояновский Владимир 63 1
|Талантов Петр 1 1
|Кругляков Эдуард 1 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
|Захарова Ольга 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.