67% россиян выбирают аудиоконтент для образования и саморазвития

Ко Всемирному дню книги и авторского права 23 апреля образовательная платформа «Нетология» и музыкальный сервис «Звук» выяснили, как часто россияне слушают что-то помимо музыки и какие аудиоформаты предпочитают для саморазвития. Результаты опроса и внутрисервисного исследования показали рост интереса россиян к категории образовательного аудио. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Саморазвитие через аудио становится трендом: книги, подкасты и лекции слушают 79% россиян. При этом, за последний год доля прослушиваний образовательных материалов в сервисе «Звук» выросла более чем в два раза. Преимуществом такого формата люди называют удобство совмещения с другими делами и экономию времени. Кроме того, россияне доверяют подбор контента персональным рекомендациям сервисов и приложений чуть больше, чем советам друзей.

Аудиокниги, подкасты и лекции слушают 79% респондентов. Среди них ежедневно это делают 21%, несколько раз в неделю — 42%, раз в неделю — 14%, ещё реже — 23%. Каждый пятый участник опроса не слушает аудиокниги, подкасты и лекции.

Основная причина, по которой россияне отдают предпочтение формату аудио, — удобство в совмещении с другими делами, так ответили 62% опрошенных. 38% респондентов выбирают его из-за экономии времени, каждый пятый — из-за отсутствия возможности читать или смотреть. По 14% опрошенных отметили, что лучше воспринимают информацию на слух и испытывают личные симпатии к ведущему, диктору или лектору.

61% потребителей аудиоконтента* слушают его по частям, возвращаясь к нему, когда есть возможность. Цельно — от начала до конца — только 15%. 22% отталкиваются от ситуации, а 2% слушают фрагментарно, выбирая самое интересное для себя.

67% респондентов слушают аудиокниги, подкасты, лекции и другие аудиоматериалы для образовательных целей и саморазвития. Для каждого третьего опрошенного немузыкальный аудиоконтент — это инструмент для сопровождения рутинных дел (фон для работы, уборки, спорта). Равные доли участников опроса назвали целями отдых, расслабление, медитацию, а также развлечение (по 31%). Каждый десятый (9%) включает его для своих детей, еще 6% опрошенных слушают лекции, подкасты и аудиокниги, чтобы скоротать время.

Образовательный аудиоконтент**

Самыми популярными форматами образовательного контента стали аудиокниги (67%) и лекции с вебинарами (65%). Подкасты выбирают 49%, а краткие аудиоуроки — 37%.

62% чаще всего слушают такие материалы во время домашних дел (уборка, готовка), 46% — в транспорте (в метро, машине, автобусе), 33% — во время прогулки, еще 33% респондентов специально выделяют время для прослушивания. 31% предпочитает включать их перед сном, 22% — во время работы/учебы, 13% — в спортзале или на пробежке.

Среди тем наиболее востребованы психология, отношения, привычки и образ жизни, — так ответили 68%. На втором месте по популярности — профессиональный контент (49%). Замыкают тройку материалы о развитии навыков (46%). Одинаковый интерес респонденты проявляют к культуре/искусству и научпопу (гуманитарные, точные, естественные науки) — по 36%. Изучение иностранных языков интересует 27%, бизнес и управление — 23%, финансы — 21%, современное общество — каждого пятого.

83% слушателей такого контента в выборе помогает самостоятельный поиск по интересующей теме. По 32% отметили персональные рекомендации (алгоритмы сервисов) и подборки в приложениях. Рекомендации друзей и знакомых играют для людей большую роль, чем мнения блогеров и экспертов — 31% против 26%. Каждый четвертый при выборе опирается на отзывы и рейтинги.

48% повторно возвращаются к важным моментам прослушанных лекций, подкастов или аудиокниг. 47% ищут дополнительную информацию по теме. Одинаковые доли респондентов, по 28%, делают заметки и обсуждают полученную информацию с коллегами и друзьями. 38% предпочитают получать знания без дополнительных действий.

39% готовы платить за контент и иногда покупают доступ или подписку к нему. Каждый третий согласен платить, только если он будет стоящим, но пока подобного опыта покупки у них не было. Отдают предпочтение бесплатным вариантам образовательного аудиоконтента 24% респондентов, а 4% затруднились ответить.

«Один из трендов глобального и российского EdTech — развитие мультимодальной педагогики: предоставление образовательных материалов в разных форматах (аудио, видео, изображения и др.). Это делает обучение более увлекательным, доступным и инклюзивным. «Нетология» активно работает в этом направлении, изучая и систематизируя форматы, что позволит студентам получать персонализированный контент наиболее удобным и при этом эффективным образом. Создавая аудио- и видеоконтент для обучения, важно учитывать особенности обработки звуковой информации мозгом (темп речи, эмоциональность голоса, музыкальное сопровождение, фоновые шумы), прорабатывать оптимальную структуру, продолжительность, частоту подачи информации, оценивать необходимость сопровождения текстовыми материалами», — отметила методолог команды стратегии и результата «Нетологии» Ольга Захарова.

Аналитика прослушиваний «Звука»

Согласно внутрисервисной аналитике музыкального сервиса «Звук», за последние 12 месяцев доля прослушиваний образовательного контента выросла более чем в два раза. Преимущественно за счет подкастов. Основной канал потребления образовательных подкастов и аудиокниг – мобильное приложение, но также за последний год заметно выросли прослушивания через умные колонки – более чем в восемь раз.

Самым популярным образовательным подкастом в «Звуке» стал «10 глупых вопросов» – в нем представители разных профессий отвечают на вопросы о своей работе и делятся полезными советами. На втором месте расположился «Неземной подкаст» с астрономом Владимиром Сурдиным о космосе. На третьем – «Лекции Arzamas» от российских ученых по истории, литературе, искусству, антропологии и философии.

Из аудиокниг, которые относятся к категории познавательного контента, чаще всего пользователи Звука слушают «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана. Вторую строчку занимает «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» врача и популяризатора науки Петра Талантова. Третьей по популярности стала аудиокнига из собрания библиотеки Сбера – «Лидер без титула. Современная притча об истинном успехе в жизни и бизнесе» авторства Робина Шарма.

«В Звуке каждый может найти что-то по душе. Кто-то любит слушать музыку в наушниках во время спорта, кто-то включает дома аудиокнигу с умной колонки, а кто-то – подкасты в пробке с помощью Android Auto или CarPlay. А для того чтобы предлагать человеку максимально подходящий в моменте контент, мы собираем аналитику внутри сервиса. Ко Всемирному дню книг мы решили узнать, какие образовательные аудио предпочитают пользователи Звука. Выяснили, что люди одинаково слушают как гуманитарные, так естественно-научные подкасты, а из книг чаще выбирают про личную эффективность и лидерство», — сказал руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев.

* На вопрос о характере потребления немузыкального аудиоконтента (цельно, по частям, «зависит от ситуации») отвечали только те респонденты, кто в целом слушает немузыкальный аудиоконтент (79% из всех опрошенных).

** На вопросы в разделе «Образовательный контент» отвечали те респонденты, кто слушает аудиоконтент в образовательных целях (67% всех опрошенных)