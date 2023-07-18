Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах

В операционной системе Vidaa, разработанной компанией Hisense, появилась платформа с библиотекой кино и сериалов.

Hisense продолжает развивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion.

Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Онлайн-кинотеатр Kion насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также уникальные картины из коллекции Kion Original. Kion работает на множестве популярных платформ, а теперь в партнерстве с Hisense приложение адаптировано и под ОС Vidaa.

На данный момент онлайн-кинотеатр поддерживается на устройствах под управлением Vidaa версий U5 и U6. Kion продолжит обеспечивать работу сервиса и по мере обновления операционной системы.

«Умный телевизор воплощает в себе не только широкий спектр разработок и опций, но и глубокое понимание истинных нужд потребителей, – сказал Харвей Ван, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Зачастую просмотр фильма или сериала в домашней обстановке – это не случайное событие, а маленькая история, которая с течением времени может оказаться гораздо значительнее. Первые свидания, расслабленные выходные, дети и разбросанный попкорн, еще одна серия после полуночи, меланхоличный возврат в прошлое или смех до слез в компании друзей, бесценные совместные эмоции. Именно поэтому запуск приложения Kion для ОС Vidaa – это по-настоящему умное решение для умных телевизоров Hisense. Технологическое партнерство, которое подарит пользователям возможность стать ближе».

Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70% CNews Analytics

Онлайн-кинотеатр Kion также провел интеграцию контентных данных, благодаря чему в скором времени подборки новинок и рекомендованных картин можно будет увидеть на стартовой странице интерфейса операционной системы. Это позволит зрителям получать быстрый доступ к интересному контенту сервиса сразу после включения телевизора. Кроме того, приложение предложит персонализированные подборки контента, соответствующие интересам каждого пользователя.

«Во многих семьях существует прекрасная традиция — собираться по вечерам у телеэкрана. Именно поэтому мы стремимся обеспечить доступность Kion не только на мобильных устройствах и компьютерах, но и на домашних телевизорах. Мы рады осознавать, что теперь миллионы россиян могут насладиться просмотром любимого кино на нашей платформе у себя дома и разделить эту радость с близкими», — сказал Станислав Журавлев, CPO Kion.

Для тех, кто уже пользуется телевизорами Hisense, или планирует их приобрести, и не имеет действующей подписки на Kion, онлайн-кинотеатр дарит 1 месяц доступа ко множеству фильмов, сериалов, мультфильмов и ТВ каналов на любой вкус в форматах HD и 4K. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо запустить приложение на телевизоре и авторизоваться.