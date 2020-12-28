Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена

Под российским брендом BQ вышел первый в его линейке телевизор с диагональю 75 дюймов. Это смарт-ТВ на Android с поддержкой 4К-разрешения и доступом к популярным в России стриминговым сервисом, включая YouTube. Розничные продажи телевизора уже начались.

Недорогой и крупногабаритный

Отечественная компания «Новая линия» начала продажи нового смарт-ТВ 75FSU15B под брендом BQ. Он стал первым в истории компании телевизором с 75-дюймовым (190,5-сантиметровым) экраном – до сих пор максимальная диагональ телевизоров марки BQ составляла 60 дюймов. А в линейке телевизоров Blackton («Новая линия» запустила этот бренд в мае 2020 г.) – и вовсе 50 дюймов.

Телевизор поддерживает разрешение 4К и работает на Android. В российской рознице его можно приобрести за 69,99 тыс. руб. в единственной комплектации с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет объем 8 ГБ. Для сравнения, на 28 декабря 2020 г. самый доступный 75-дюймовый смарт-ТВ в линейке Samsung с поддержкой 4К стоил, с учетом скидки, 127 тыс. руб. (модель QE75Q60TAUXRU), а у Xiaomi, известной своими невысокими ценами на смартфоны и другую технику, 75-дюймовых телевизоров в российской рознице не было.

Большой экран и много интерфейсов

Дисплей BQ 75FSU15B способен выводить изображение в разрешении 3840х2160 точек, а это порядка 8,3 млн пикселей. В телевизоре используется матрица IPS с подсветкой DLED, пиковой яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 5000:1, а ее углы обзора равны 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Новинка BQ поместится не в каждой квартире

Производителем заявлены тонкие рамки вокруг экрана, выполненные из металла (их толщину он не уточняет) и возможность вывода изображения не только в привычном формате 16:9, но и в «классическом» 4:3. За вывод звука в данной модели отвечают два динамика мощностью 10 Вт каждый.

Список интерфейсов в новом BQ 75FSU15B включает три HDMI для подключения внешних источников изображения, а также два USB. Они пригодятся для подключения дополнительных накопителей, плюс они могут использоваться для подключения проводных мыши и клавиатуры – такая возможность в телевизоре заявлена.

Ethernet в BQ 75FSU15B реализован, что позволяет подключать его к проводной домашней сети. Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц тоже есть, как и модуль Bluetooth. В телевизоре предусмотрены входы антенн цифрового, аналогового и спутникового телевидения, компонентный и композитный входы, коаксиальный выход и слот для CI+ карты.

BQ 75FSU15B, вид сзади

При необходимости к смарт-ТВ можно подключить наушники или внешнюю акустику. В новинке BQ используется цифровой ТВ-тюнер DVB-C/T/T2/S/S2, аналоговый ТВ-тюнер тоже в наличии.

Программное обеспечение

Прошивка 75-дюймового телевизора BQ – это Android 9 TV на базе проекта AOSP (в нем нет сервисов Google). Поверх нее установлена фирменная оболочка BQ Launcher, с главной страницы которой можно попасть на YouTube, Okko, Wink, «Кинопоиск» и другие известные в России стриминговые сервисы. Здесь же есть встроенный поиск «Яндекса».

Интерфейс прошивки BQ 75FSU15B

Искать контент производитель предлагает при помощи экранной или физической клавиатуры, поддержка голосового ввода не заявлена. На запрос CNews о модели и параметрах установленного в телевизоре процессора представители «Новой линии» на момент публикации материала ответить не смогли.

В комплект поставки, помимо инструкции и гарантийного талона, входят две ножки-подставки, пульт управления и батарейки к нему. Номинальное потребление BQ 75FSU15B составляет 300 Вт. Телевизор весит 30,3 кг, а его размеры составляют 1682х77х966 мм без подставки и 1683х304х1033 мм с ней.

Как давно BQ выпускает телевизоры

Бренд «Новой линии» BQ (не стоит путать с испанским BQ Mobile) существует с 2013 г., под ним компания выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним, а с недавних пор – еще и бытовую технику.

50-дюймовый смарт-ТВ Blackton 50S01B

В спектр устройств BQ телевизоры вошли, как сообщал CNews, в сентябре 2019 г. – линейка включает как обычные, так и смарт-ТВ. С мая 2020 г. «Новая линия» распространяет смарт-ТВ и под брендом Blackton. На момент публикации материала серия ТВ Blackton включала 26 моделей по цене от 7490 руб. до 24490 руб., тогда как телевизоров BQ насчитывалось 51, а их цена варьировалась от 7990 руб. до 69,99 тыс. руб.