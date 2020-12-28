Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена
Под российским брендом BQ вышел первый в его линейке телевизор с диагональю 75 дюймов. Это смарт-ТВ на Android с поддержкой 4К-разрешения и доступом к популярным в России стриминговым сервисом, включая YouTube. Розничные продажи телевизора уже начались.
Недорогой и крупногабаритный
Отечественная компания «Новая линия» начала продажи нового смарт-ТВ 75FSU15B под брендом BQ. Он стал первым в истории компании телевизором с 75-дюймовым (190,5-сантиметровым) экраном – до сих пор максимальная диагональ телевизоров марки BQ составляла 60 дюймов. А в линейке телевизоров Blackton («Новая линия» запустила этот бренд в мае 2020 г.) – и вовсе 50 дюймов.
Телевизор поддерживает разрешение 4К и работает на Android. В российской рознице его можно приобрести за 69,99 тыс. руб. в единственной комплектации с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет объем 8 ГБ. Для сравнения, на 28 декабря 2020 г. самый доступный 75-дюймовый смарт-ТВ в линейке Samsung с поддержкой 4К стоил, с учетом скидки, 127 тыс. руб. (модель QE75Q60TAUXRU), а у Xiaomi, известной своими невысокими ценами на смартфоны и другую технику, 75-дюймовых телевизоров в российской рознице не было.
Большой экран и много интерфейсов
Дисплей BQ 75FSU15B способен выводить изображение в разрешении 3840х2160 точек, а это порядка 8,3 млн пикселей. В телевизоре используется матрица IPS с подсветкой DLED, пиковой яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 5000:1, а ее углы обзора равны 178 градусов по вертикали и горизонтали.
Производителем заявлены тонкие рамки вокруг экрана, выполненные из металла (их толщину он не уточняет) и возможность вывода изображения не только в привычном формате 16:9, но и в «классическом» 4:3. За вывод звука в данной модели отвечают два динамика мощностью 10 Вт каждый.
Список интерфейсов в новом BQ 75FSU15B включает три HDMI для подключения внешних источников изображения, а также два USB. Они пригодятся для подключения дополнительных накопителей, плюс они могут использоваться для подключения проводных мыши и клавиатуры – такая возможность в телевизоре заявлена.
Ethernet в BQ 75FSU15B реализован, что позволяет подключать его к проводной домашней сети. Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц тоже есть, как и модуль Bluetooth. В телевизоре предусмотрены входы антенн цифрового, аналогового и спутникового телевидения, компонентный и композитный входы, коаксиальный выход и слот для CI+ карты.
При необходимости к смарт-ТВ можно подключить наушники или внешнюю акустику. В новинке BQ используется цифровой ТВ-тюнер DVB-C/T/T2/S/S2, аналоговый ТВ-тюнер тоже в наличии.
Программное обеспечение
Прошивка 75-дюймового телевизора BQ – это Android 9 TV на базе проекта AOSP (в нем нет сервисов Google). Поверх нее установлена фирменная оболочка BQ Launcher, с главной страницы которой можно попасть на YouTube, Okko, Wink, «Кинопоиск» и другие известные в России стриминговые сервисы. Здесь же есть встроенный поиск «Яндекса».
Искать контент производитель предлагает при помощи экранной или физической клавиатуры, поддержка голосового ввода не заявлена. На запрос CNews о модели и параметрах установленного в телевизоре процессора представители «Новой линии» на момент публикации материала ответить не смогли.
В комплект поставки, помимо инструкции и гарантийного талона, входят две ножки-подставки, пульт управления и батарейки к нему. Номинальное потребление BQ 75FSU15B составляет 300 Вт. Телевизор весит 30,3 кг, а его размеры составляют 1682х77х966 мм без подставки и 1683х304х1033 мм с ней.
Как давно BQ выпускает телевизоры
Бренд «Новой линии» BQ (не стоит путать с испанским BQ Mobile) существует с 2013 г., под ним компания выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним, а с недавних пор – еще и бытовую технику.
В спектр устройств BQ телевизоры вошли, как сообщал CNews, в сентябре 2019 г. – линейка включает как обычные, так и смарт-ТВ. С мая 2020 г. «Новая линия» распространяет смарт-ТВ и под брендом Blackton. На момент публикации материала серия ТВ Blackton включала 26 моделей по цене от 7490 руб. до 24490 руб., тогда как телевизоров BQ насчитывалось 51, а их цена варьировалась от 7990 руб. до 69,99 тыс. руб.