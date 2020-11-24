Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена

Компания BQ показала смартфон 6630L Magic L с дисплеем на 6,53 дюйма и большим аккумулятором почти на 5000 мАч. Устройство относится к бюджетному сегменту и стоит дешевле 9000 руб.

Недорогой российский фаблет

Российский бренд BQ выпустил новый смартфон 6630L с кодовым названием Magic L и самым большим экраном за всю историю смартфонов марки. По диагонали он больше, чем у Apple iPhone 12 Pro и 11 Pro, меньше в сравнении с iPhone 12 Pro Max и сопоставим с iPhone 11 Pro Max.

На день анонса стоимость BQ 6630L составляла 8990 руб. Производителем заявлены три цвета корпуса – темно-синий, темно-красный и черный, притом первые два из них – градиентные. На момент публикации материала смартфон в синем корпусе в официальном интернет-магазине BQ доступен не был.

По характеристикам и цене BQ 6630L относится к начально-среднему уровню по меркам 2020 г.

BQ 6630L в трех вариантах окраски

Главные особенности данной модели – аккумулятор большой емкости и большая диагональ дисплея. Продажи смартфона на территории России уже начались.

Дисплей и процессор

BQ сделала для 6630L Magic L экран с немаленькой диагональю 6,53 дюйма (у нового iPhone 12 Pro Max – 6,7 дюйма), однако забыла добавить к нему еще и высокое разрешение. Изображение на него выводится в формате HD+ или 1600х720 пикселей.

По бокам и сверху экран обрамляют тонкие рамки, плюс есть небольшой каплевидный вырез под камеру, но снизу выступает гигантский нефункциональный «подбородок». Сам экран основан на матрице IPS с соотношением сторон 20:1.

Смартфон в темно-синем цвете купить пока нельзя

Основа смартфона – процессор SC9863A, выпущенный в мае 2018 г. компанией Unisoc. Это чип начального уровня, производимый на фабриках TSMC по 28-нанометровым нормам и работающий на частоте до 1,6 ГГц на своих восьми ядрах ARM Cortex A55.

В составе процессора есть два модуля обработки изображений (ISP) с поддержкой двух камер с разрешением до 16 Мп. В наличии LTE-модем категории 7, видеоподсистема PowerVR GE8322 и работа с памятью eMMC 5.1 (встроенный накопитель), LPDDR3 и LPDDR4/4X (оперативная память).

Unisoc – это китайский разработчик мобильных процессоров и модемов сотовой связи как для смартфонов, так и для классических сотовых телефонов. Свой первый чип она выпустила в 2011 г. До 2018 г. компания была известна под названием Spreadtrum и разрабатывала исключительно бюджетные процессоры для недорогих устройств.

Система питания, сотканная из компромиссов

Экран в любом смартфоне – главный потребитель энергии, и для повышения времени автономной работы BQ оснастила 6630L Magic L батареей емкостью 4920 мАч. По современным меркам это не рекордный показатель, но и далеко не самый низкий – в том же iPhone 12 Pro Max установлена АКБ всего на 3687 мАч.

В смартфоне есть NFC, но нет актуального интерфейса зарядки

В то же время смартфон не знает и никогда не узнает о технологиях быстрой зарядки из-за отсутствия у него современного интерфейса USB-C. Восполнение энергии осуществляется по microUSB 2.0, поддерживающему максимум 10-ваттную зарядку (5В, 2А), и, возможно, именно поэтому производитель не уточняет время заряда до 100%.

Память и фотокамеры

Смартфон BQ 6630L представлен в единственной комплектации – с 3 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 32 ГБ. Приобрести версию с более емкими модулями нельзя ввиду ее отсутствия, но можно установить в смартфон карту microSD до 256 ГБ.

Фотокамер у новинки российского производителя три – фронтальная на 8 Мп и основная на 12+0,3 Мп с двойной светодиодной вспышкой. Параметры оптики неизвестны, но BQ заявляет о наличии искусственного интеллекта для обработки снимков.

Прочие особенности

Характеристики нового смартфона BQ дополнены классическим сканером отпечатков пальцев на тыльной панели, ресиверами GPS и GLONASS, двумя слотами под nanoSIM-карты и модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. Для бесконтактных платежей предусмотрен NFC-чип.

Из коробки 6630L Magic L работает на базе ОС Android 10, одной из самых современных по состоянию на конец ноября 2020 г. За счет немаленькой батареи смартфон весит 193 грамма, а его размеры благодаря большому экрану составляют 168х78х9 мм.

Немного о BQ

Российский бренд BQ, который не стоит путать с испанским BQ Mobile, существует с 2013 г., а аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick. Правообладатель товарного знака – компания ООО «Новая линия».

Под брендом BQ «Новая линия» выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также другие гаджеты и аксессуары к ним. Помимо этого, в линейке BQ есть домашняя электроника, в том числе смарт-ТВ, которые она выпускает под своим и дочерним брендами, и бытовая техника.

Также в ассортименте компании есть и гаджеты специального назначения. Например, в июле 2019 г. компания начала продажи сотового телефона 2432 Tank SE, специально адаптированного к использованию в рядах российских вооруженных сил. Телефон был разработан с учетом закона, сильно ограничивающего функциональные возможности устройств связи, которыми могут пользоваться военные, к тому же, он дополнен корпусом повышенной прочности.