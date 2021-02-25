В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi

Prestigio предложила россиянам новые смарт-ТВ на 50, 58 и 65 дюймов по диагонали по цене от 24,6 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Это намного дешевле в сравнении с конкурирующими моделями Xiaomi. Снизить цену удалось, в частности, за счет уменьшения объема оперативной памяти.

4К-телевизоры дешевле, чем у Xiaomi

В российской рознице начались продажи трех новых смарт-ТВ компании Prestigio с диагоналями 50, 58 и 65 дюймов (127, 147 и 165 см). Модели относятся к среднебюджетному сегменту, и каждая из них комплектуется поддержкой 4К-разрешения и прошивкой Android TV.

Новинки Prestigio получили название 50 Top, 58 Odyssey Smart и 65 Top. В них, помимо смарт-функций, заявлено наличие фирменной аудиосистемы и подсветки Direct LED, как у телевизоров Blackton – дочернего бренда российской компании «Новая линия», вышедшего на рынок ТВ в мае 2020 г.

Смарт-ТВ Prestigio на момент публикации материала оценивались в 24,6 тыс. руб., 26 тыс. руб. и 39,9 тыс. руб. за 50, 58 и 65 дюймов соответственно. Они стоят значительно дешевле умных телевизоров компании Xiaomi, известной низкими ценами на свою продукцию, линейки Mi TV 4S, впервые появившейся в России в июне 2019 г. и в дальнейшем неоднократно обновлявшейся. Например, российская цена 50-дюймового 4К-телевизора Mi TV 4S 50 на 25 февраля 2021 г. составляла 34 тыс. руб., 55-дюймовый Mi TV 4S 55 стоил 40 тыс. руб., а 65-дюймовый Mi TV 4S 65 – 55 тыс. руб.

Много дюймов и мало памяти

Каждый из трех новых смарт-ТВ Prestigio поддерживает вывод изображения в формате 3840x2160 пикселей (Ultra HD, 4К, разрешение в четвре раза выше в сравнении с обычным Full HD). Производитель упоминает подсветку Direct LED с пятью рядами светодиодов для исключения засветов по краям дисплея (светодиоды устанавливаются прямо за задней поверхностью ЖК-матрицы), но не уточняет, углы обзора и тип матрицы. Представители компании на соответствующий запрос CNews на момент публикации материала ответить не смогли. Предельная яркость экрана во всех новых смарт-ТВ составляет 250 нит.

Флагманский Prestigio TV 65 Top

Смарт-составляющая новинок Prestigio – это 8 ГБ встроенной памяти и всего 1,5 ГБ оперативной. Для сравнения, в упомянутых Xiaomi Mi TV 4S установлено по 2 ГБ RAM, а емкость встроенного накопителя достигает 16 ГБ.

Программная оболочка новых телевизоров – это Android TV, но производитель не говорит о наличии в них фирменного интерфейса. Также следует отметить, что в 50- и 65-дюймовом телевизорах установлена Android TV версии 9, тогда как 58-дюймовый смарт-ТВ, согласно описанию на сайте производителя, работает и вовсе на Android TV 7. В настоящее время Google распространяет прошивку Android TV 11 – она вышла в сентябре 2020 г., а появление Android TV 10 состоялось в декабре 2019 г.

Prestigio TV 58 Odyssey Smart с устаревшей прошивкой

Прошивка смарт-ТВ открывает доступ к YouTube, социальным сетям (упомянуты «Вконтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники»), а также к онлайн-кинотеатрам. В перечне поддерживаемых есть и Netflix, с октября 2020 г. получивший полностью русскоязычную версию.

Звук и интерфейсы

Производитель не раскрывает количество встроенных в его новые телевизоры динамиков и их суммарную мощность. Про звук в этих смарт-ТВ известно лишь, что все они получили поддержку фирменной технологии Box Speaker, обеспечивающей «глубокий и объемный звук с живым и чистым звучанием».

Prestigio TV 50 Top

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Каждый из трех телевизоров Prestigio получил комплект тюнеров DVB-T2 (цифровое эфирное вещание), DVB-С2 (цифровое кабельное ТВ) и DVB-S2 (цифровое спутниковое вещание). Из интерфейсов в телевизорах есть VGA, HDMI USB и слот CI+ (Common Interface), но в доступных спецификациях новинок не указано их количество.