Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

Xiaomi полнила модельный ряд своих смарт-ТВ двумя новыми устройствами – Mi TV EA55 и Mi TV EA75. Это телевизоры начального уровня, но у них есть поддержка разрешения 4К и почти безрамочный экран. Между собой у них почти нет различий, только диагональ экрана, из-за которой 55-дюймовый Mi TV EA55 стоит вдвое дешевле 75-дюймового Mi TV EA75.

Два одинаковых телевизора

Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость.

Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковых телевизора, как в плане дизайна, так и с точки зрения технических характеристик. Различий у них лишь два, притом второе вытекает из первого – в Mi TV EA55 экран имеет диагональ 55 дюймов, а у Mi TV EA75 дисплей на 20 дюймов больше (в сумме 75 дюймов). В результате Mi TV EA55 стоит вдвое дешевле Mi TV EA75, то есть покупатель заплатит две цены только лишь за дополнительные 50,8 см к диагонали дисплея.

В китайской рознице более компактный 140-сантиметровый Mi TV EA55 стоит 1400 юаней или в пределах 19 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июля 2023 г., а за 191-сантиметровый Mi TV EA75 придется выложить 2900 юаней или 36,7 тыс. руб. Доберутся эти ТВ до российского рынка или нет – вопрос открытый, но в официальной российской рознице умные телевизоры Xiaomi присутствуют не первый год.

Очень много экрана

Для своих обоих новых телевизоров Xiaomi приготовила экраны на основе матрицы IPS. К ее преимуществам по умолчанию относятся 178-градусные углы экрана, как по вертикали, так и по горизонтали, но в плане контрастности она проигрывает OLED, используемой в более дорогих моделях.

Экраны в телевизорах поддерживают разрешение 4К или 3840х2160 пикселей, что является стандартном для современных смарт-ТВ. По заверениям производителя, они способны отображать 1,07 млрд оттенков и занимают более 97% лицевой панели за счет едва заметных рамок по всему периметру. Технологии улучшения изображения в телевизорах не заявлены, как и повышенная тактовая частота обновления – только обычные 60 Гц.

Дисплей, как и вся оставшаяся электроника, размещены в корпусе Unibody. Это стандартное шасси со стандартным дизайном, и при этом корпус цельнометаллический.

Дуэт из динамиков

За счет низкой цены Mi TV EA55 и Mi TV EA75 могут предложить покупателям лишь базовые возможности звука. В данном случае они выражены в акустической системе формата 2.0 – два динамика без дополнительного сабвуфера, но при этом их суммарная мощность составляет 20 Вт, по 10 Вт на каждый.

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Немного украсить звук помогает штатная технология улучшения звучания DTS-HD. Для получения более высокого качества звука можно задействовать цифровой интерфейс S/PDIF. Классический разъем 3,5 мм (миниджек) не упомянут.

Как сделать телевизор умным

Всеми функциями новинок Xiaomi управляет операционная система Android TV, представленная в них не в чистом виде. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 укомплектованы прошивкой MIUI TV 3.0 – по сути, это стандартная оболочка MIUI, с которой знакомы все владельцы смартфонов Xiaomi, только адаптированная под ландшафтное отображение и под ограниченные аппаратные возможности смарт-ТВ.

К последним в данном случае относятся неназванный ARM-процессор на четырех ядрах и 1,5 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель тоже не может похвастаться большой емкостью – лишь 8 ГБ, часть из которых отданы под файлы системы и оболочки.

Решают вопрос нехватки дискового пространства два полноразмерных USB-порта – можно подключить сразу два накопителя с файлами. Или же можно смотреть контент в потоковом режиме, для чего в Mi TV EA55 и Mi TV EA75 Xiaomi предусмотрела модуль Wi-Fi 802.11ac с возможностью работы на частотах 2,4 и 5 ГГц. Ценителям проводного соединения предоставлен разъем RJ-45.

Зачем телевизорам Bluetooth

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В список проводных интерфейсов в составе телевизоров Mi TV EA55 и Mi TV EA75 входят HDMI, коих здесь два, а также A/V-вход и разъем для подключения антенны. Все они используются для подачи на ТВ изображения и звука.

Отдельно следует отметить наличие в новинках Xiaomi модуля Bluetooth 5.0. Его присутствие дает возможность подключать к Mi TV EA55 и Mi TV EA75 беспроводную гарнитуру или смартфон и управлять ими при помощи голоса.