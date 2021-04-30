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Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К

Техника
, Текст: Эльяс Касми

TCL, владеющая брендом Alcatel, начала российские продажи пяти доступных смарт-телевизоров серии P725 с Android TV и 4К-экранами. Внешне и по большинству характеристик все модели идентичны, и различия между ними заключаются лишь в диагоналях (от 43 до 75 дюймов) и стоимости.

Недорогие 4К-телевизоры

Компания TCL привезла в Россию новые 4К-телевизоры линейки P725. Их мировая премьера прошла в Индии в первых числах марта 2021г.

Для российского рынка серия TCL P725 включает пять моделей с экранами от 43 до 75 дюймов, отличающихся только габаритами – спецификации и внешний вид, а также материалы корпуса идентичны для всех новинок.

Новые телевизоры TC поступили в продажу в России, но до конца мая 2021 г. приобрести их можно будет лишь в одной из сетей распространения. TCL не уточнила, с чем связано подобное ограничение.

Цена 43-дюймового смарт-ТВ P725 в России составляет 31,5 тыс. руб., телевизор на 50 дюймов обойдется в 39 тыс. руб., а на 55 дюймов – в 42,5 тыс. руб. Две старшие модификации, 65- и 75-дюймовая, в российской рознице стоят 56 тыс. руб. и 83 тыс. руб. соответственно.

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Отличить один TCL P725 от другого можно лишь по габаритам

Тем временем, в Индию TCL привезла лишь четыре модели новой линейки – 75-дюймовый ТВ на момент премьеры в этой стране доступен не был. 43 дюйма стоят там 42 тыс. рупий (42,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 апреля 2021 г.), 50 дюймов – 57 тыс. рупий (57,3 тыс. руб.), 55 дюймов – 63 тыс. рупий (63,3 тыс. руб.), а 65 дюймов – 90 тыс. рупий (90,5 тыс. руб.).

TCL – это китайская компания, основанная в 1981 г. Она выпускает технику под собственным брендом, так и под другими, включая Alcatel. В конце 2016 г. TCL приобрела лицензию на выпуск смартфонов Blackberry, но, как сообщал CNews, прекратила их производство в августе 2020 г.

Главная особенность телевизоров

Отличительная черта телевизоров TCL P725 – это наличие у них штатной камеры. Производитель, по данным портала Gizmochina, сделал ее съемной – она крепится к верхней рамке дисплея при помощи магнитов.

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Камеру можно снять, если она не используется

Разрешение камеры не установлено, а нужна она для общения через Google Duo или другие подобные сервисы – приложения можно ставить через каталог Google Play, к которому у новых смарт-ТВ TCL есть доступ.

Сама камера дополнена двумя микрофонами. Кроме того, у нее есть шторка – она пригодится тем, кто не желает каждую секунду находиться перед объективом. С другой стороны, микрофоны эта шторка не закрывает.

Основные спецификации

Все телевизоры TCL P725 имеют металлическую рамку и возможность как настольного, так и настенного монтажа. Их экраны отличаются друг от друга лишь диагональю, к общим характеристикам относятся разрешение Ultra HD (4K, 3840х2160 точек), соотношение сторон 16:9, частота обновления 60 Гц и время отклика 15 мс.

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Дисплеи новых телевизоров имеют ряд технологий улучшения изображения – HDR10, Dolby Vision МЕМС и Micro Dimming. Имеется 75-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

За звук в каждом из четырех телевизоров отвечает пара динамиков по 12 Вт каждый. Качество звука улучшают технологии Dolby Atmos и DTS-HD.

Смарт-функции

Смарт-ТВ TCL P725 построены на неназванном процессоре с четырьмя ядрами по 1,3 ГГц и встроенной двухъядерной видеокартой. Объем оперативной и встроенной памяти производитель тоже не уточняет.

Программное обеспечение всех телевизоров – это Android TV 11 с доступом к Google Play и оболочкой TCL Channel, установленной поверх нее. Есть поддержка голосового помощника Google Assistant (он понимает русскую речь с 2018 г.).

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Интерфейс TCL Channel

Телевизоры распознают голосовые команды при помощи встроенных в камеру микрофонов. Это означает, что для управления им комплектный пульт ДУ можно не использовать.

Интерфейсы

В составе новых TCL P725 есть два модуля беспроводной связи – Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4). Последний поддерживает работу на частотах 2,4 и 5 ГГц.

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В новых ТВ TCL реализовано голосовое управление в режиме hands free

Проводные интерфейсы – это в первую очередь 100-мегабитный Ethernet для подключения к локальной сети или роутеру по кабелю. Телевизоры располагают двумя портами USB (по одному 2.0 и 3.0) и тремя HDMI, два из которых – 2.0 и один – 2.1. В наличии цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T2 и DVB-T, а также вход под обычную антенну.



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