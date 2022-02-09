Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео

Xiaomi под брендом Redmi анонсировала новый смарт-ТВ Smart TV X43 с поддержкой 4К и прошивкой на базе Android. Он доступен пока только в Индии, где стоит около 29,3 тыс. руб. За эти деньги в него встроили 30-ваттную акустику, поддержку HDR 10+, технологии улучшения звука и другие функции, присущие, как правило, более дорогим моделям.

4К-телевизор без переплаты

Компания Xiaomi выпустила доступный смарт-ТВ Smart TV X43 под своим дочерним брендом Redmi. Презентация модели состоялась в Индии, что говорит о возможности купить ее за пределами Китая.

По своей цене Redmi Smart TV X43 относится к числу смарт-телевизоров среднего уровня. На рынке Индии, где он появится 16 февраля 2022 г., он оценивается в 29 тыс. рупий или приблизительно в 29,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 февраля 2022 г.

Вероятность выхода Redmi Smart TV X43 в российской рознице пока сохраняется. Xiaomi пока не уточняет, в каких странах она намерена продавать этот телевизор. Впрочем, при всем многообразии телевизоров Redmi ни один из них пока официально не продается в России.

Redmi Smart TV X43 чудесным образом сумел удержать цену на сравнительно низком уровне

За 29,3 тыс. руб. Redmi Smart TV X43 предложит покупателям возможность отображения 4К-контента с поддержкой HDR 10+. Это его главное достоинство, за исключением сравнительно невысокой цены.

Ultra HD на 43 дюймах

Видеоконтент в формате 4К (3840х2160 пикселей) новый Redmi Smart TV X43 выводит на свой экран с диагональю 43 дюйма. Модель базируется на IPS-матрице со стандартными 178-градусными углами обзора и временем отклика 5 мс.

Производителем заявлен 85-процентный охват цветового пространства NTSC и одновременно 92-процентный – DCI-P3. За улучшение качества картинки отвечают технологии Dolby Vision Vivid Picture Engine и Wide Color Gamut, плюс есть поддержка МЕМС. Последняя требуется для компенсации размытия в динамичных кадрах, будь то фильмы, спортивные состязания или видеоигры.

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Вывод звука в Redmi Smart TV X43 возложен на два встроенных динамика суммарной мощностью 30 Вт. Из «улучшайзеров» здесь есть технологии Dolby Audio, DTS Virtual: X и Dolby Atmos.

Тайваньский процессор в китайском телевизоре

Для своего нового Redmi Smart TV X43 компания Xiaomi выбрала процессор MT9611. Это детище тайваньской компании MediaTek, в 2021 г. ставшей крупнейшим разработчиком мобильных процессоров в мире.

MT9611 компания выпустила в декабре 2020 г., и Xiaomi уже не в первый раз использует его в своих смарт-ТВ. Платформа создана именно для данного типа устройств. В отличие от подавляющего большинства современных чипов с ARM-архитектурой, у него всего лишь один кластер ядер, в котором расположены четыре ядра Cortex A55 с частотой 1,5 ГГц. Видеоподсистема здесь двухъядерная – Mali G52 MP2.

Презентация Redmi Smart TV X43

Процессор построен на архитектуре ARMv8.2-A и умеет работать с оперативной памятью LPDDR3. В новом смарт-ТВ Xiaomi ее объем составляет 2 ГБ. Под пользовательские файлы предусмотрен 16-гигабайтный накопитель.

Источники видеоконтента

В Redmi Smart TV X43 реализована масса проводных интерфейсов. В первую очередь это три HDMI версии 2.1, к которым можно подключать современные игровые приставки – Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.

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К локальной сети телевизор подключается по Ethernet, а в число беспроводных модулей входят Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi 802.11ac. Также возможно подключение внешних накопителей по двум USB, а если не хватает возможностей штатной акустики, то можно подключить внешнюю.

Основные функции телевизора

С завода Redmi Smart TV X43 работает на базе Android TV 10. Прошивка поставляется с оболочкой PatchWall версии 4, в которой по умолчанию есть доступ к каталогу приложений Google Play.

В системе реализована функция рекомендации контента на основе пользовательских предпочтений, есть доступ к стриминговым сервисам (Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и др.) детский режим (защита от «взрослого» контента), а также поддержка голосового ассистента Google, понимающего команды на русском языке.

В комплект поставки смарт-ТВ входит пульт ДУ со встроенным микрофоном.

Почему умные ТВ становятся все более доступными

Смарт-ТВ в последние годы резко подешевели, и это касается не только моделей Xiaomi или Redmi, но и других производителей. Доходит до того, что многие из них стоят дешевле обычных телевизоров без смарт-возможностей.

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Что служит истинной причиной столь стремительного удешевления умных телевизоров, ни один производитель не сознается. У компании GlobalSign есть своя теория на этот счет.

Ее эксперты утверждают, вендоры открыли для себя новый способ заработка производителей, который приносит им больше денег, нежели непосредственно продажа самих телевизоров. Они уверены, что это продажа обезличенных пользовательских данных, собираемых смарт-ТВ. Они привели несколько наглядных примеров работы этой схемы с участием телевизоров различных брендов. При этом производители идут на различные уловки, чтобы не нарушать закон.