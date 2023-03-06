Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X

Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ, входящая в серию X, защищена от ударов и предназначена для работы на улице при температурах от -50 до +55 °С и любых освещенностях. Данная флагманская модель использует обширные возможности мощного искусственного интеллекта (ИИ) для анализа ситуации на объекте видеонаблюдения и улучшения качества изображения. При этом у 8-мегапиксельной камеры имеются встроенный прожектор с дальностью ИК-подсветки до 30 метров, два слота для карт памяти и моторизованные приводы для удаленного управления объективом и положением видеомодуля. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Универсальность 8-мегапиксельной IP-камеры XNV-9083RZ достигается, в том числе, за счет ее способности работать в климатических условиях, при которых температура может колебаться от -50 до +55 °C. Благодаря надежной конструкции купольного кожуха, камера видеонаблюдения 8 Мр/4К защищена от воздействий окружающей среды и механических повреждений в соответствии с высокими классами IK10+ и IP6K9K. При этом на объекте видеонаблюдения 4К новинка может устанавливаться на стене, потолке или столбе, а ее настройку значительно упрощает возможность гибкой регулировки сектора обзора как вручную на месте, так и удаленно.

Всепогодная сетевая камера XNV-9083RZ

Всепогодная сетевая камера XNV-9083RZ поддерживает трансляцию видеопотоков с разрешением 8 МП (стандарт 4K Ultra HD) при максимальном фреймрейте 30 к/с. Благодаря ультравысокой детализации изображения, передаваемого в реальном времени, она оптимально подходит для видеонаблюдения на городских улицах и площадях, объектах транспортной инфраструктуры и в местах большого скопления людей. Кроме того, 8 МП камера видеонаблюдения имеет адаптивную ИК-подсветку и позволяет в темное время суток эффективно контролировать сектор протяженностью 30 метров.

Обнаружение и классификацию объектов, а также выявление тревожных ситуаций на охраняемой территории камера XNV-9083RZ выполняет с помощью фирменного ИИ-чипсета с высокопроизводительным нейронным процессором (NPU). Используя пакет бортовой ИИ-видеоаналитики, камера видеонаблюдения 8 МП/4К быстро и точно обнаруживает и классифицирует в видеопотоке людей и различные типы транспорта, контролирует направление движения, пересечение виртуальных линий, вход/выход из виртуальной зоны и др. Наряду с обработкой видеосигнала, эта модель, как и все камеры Wisenet серии X, поддерживает аудиоаналитику с распознаванием звуков выстрела, разбития стекла, взрыва и крика (с кодером SPM-4210), что особенно актуально при видеонаблюдении на уличных объектах.

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Высокая светочувствительность новинки и реализация специальных функций позволяют камере формировать информативное изображение даже при резкой смене освещения. С помощью технологии extremeWDR, расширяющей динамический диапазон до 120 дБ, камера видеонаблюдения 4К «проявляет» все детали сцены без засветок и затемнений. Цифровыми средствами эта модель компенсирует искажения оптики и обеспечивает стабилизацию изображения. Также четкость картинки улучшает функция Prefer Shutter («предпочтительный затвор») на основе искусственного интеллекта, автоматически регулирующая скорость затвора. Кроме того, ИИ-алгоритмы используются для повышения эффективности сжатия 8 МП изображения без потери качества (WiseStream III) и для устранения шумов (WiseNR II).

Новая камера видеонаблюдения 8 МП/4К Wisenet XNV-9083RZ уже в продаже.