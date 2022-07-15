Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена

Xiaomi пополнила линейку смарт-ТВ ES Pro моделями на 55, 65 и 75 дюймов. Они адаптированы под современные игровые ПК и приставки за счет частоты обновления экрана 120 Гц, технологий улучшения изображения и наличия интерфейса HDMI 2.1. Телевизоры поступили в продажу, но пока только в Китае.

Большая диагональ для современных игр

Компания Xiaomi начала продажи трех новых моделей телевизоров линейки TV ES Pro, которую она открыла ранее в 2022 г. Экраны телевизоров имеют диагональ 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются, помимо прочего, наличием интерфейса HDMI 2.1. Это позволяет подключать к ним современные игровые приставки Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X PS5 и выводить с них изображение в 4К с частотой 60 или 120 кадров в секунду.

Пока нет данных, входит ли в планы Xiaomi продажа новых TV ES Pro на российском рынке. Ее смарт-ТВ в официальной российской рознице присутствуют, но в актуальном на момент выхода материала каталоге были представлены далеко не все современные модели. К тому же есть риск, что технику Xiaomi запретят в России.

Телевизор с расширенными игровыми возможностями и классическим дизайном

В Китае продажи телевизоров уже начались. Базовая 55-дюймовая модель стоит 3299 юаней (28,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июля 2022 г.), за 65 дюймов нужно отдать 4299 юаней (37,2 тыс. руб.), а за 75 дюймов – 6999 юаней (60,5 тыс. руб.).

Дополнительные игровые возможности

Каждый из трех новых телевизоров Xiaomi серии TV ES Pro получил частоту обновления 120 Гц для очень динамичных видеоигр. Дополнительно имеется технология MEMC, предназначенная для компенсация размытия движущихся объектов в кадре и пригодная как для игр, так и для фильмов.

К перечисленному добавляется сертификат соответствия стандарту AMD FreeSync. Все это позволяет использовать новые Xiaomi TV ES Pro в паре не только с игровыми приставками, но и с настольными компьютерами или ноутбуками – телевизоры могут подключаться к ним по HDMI.

Экран и звук

Использовать TV ES Pro по прямому назначению, для просмотра медиаконтента, тоже можно. Для этого в телевизорах реализована поддержка разрешения 4К или 3840х2160 точек, оно же Ultra HD. В список улучшающих изображение технологий, помимо упомянутой MEMC, входят HDR, VRR (переменная частота обновления) и AALM (автоматическое снижение времени отклика). По умолчанию время отклика матрицы составляет 4 мс.

Основные спецификации новинок Xiaomi?

Для любителей смотреть ТВ при ярком свете солнца или ламп новые модели получили пиковую яркость экрана 700 нит. В вышедшем в мае 2022 г. 86-дюймовом телевизоре этот параметр равен 1000 нит. Сами панели в телевизорах поделены на 4096 зон подсветки и имеют 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. По заверениям производителя новые TV ES Pro способны отображать 1 млрд различных оттенков.

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Вне зависимости от диагонали экран занимает 94% лицевой панели за счет тонких верхней и боковых рамок.

Задача по выводу звукового сопровождения ложится на два встроенных динамика мощностью 12,5 Вт каждый. Это сравнительно немного, учитывая, что в серии TV ES Pro есть старшая модель на 86 дюймов, в которую интегрирована 30-ваттная акустика. Технологии улучшения звука в новинках не упоминаются.

Что «под капотом»

За работу каждого из трех телевизоров TV ES Pro отвечает неназванный 4-ядерный процессор с ядрами ARM Cortex A73 внутри. Несмотря на невысокую стоимость, все смарт-ТВ получили по 32 ГБ встроенной памяти и модуль оперативной памяти на 3 ГБ.

По интерфейсам новинки не отличаются от старшего 86-дюймового представителя серии, пользователю доступны один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и пара полноразмерных USB-А для подключения, к примеру, внешнего накопителя. Также в наличии Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AV-вход, разъем под антенну и S/PDIF.

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Управляется все перечисленное прошивкой Android TV с предустановленной фирменной оболочкой Xiaomi MIUI TV.