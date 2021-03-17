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Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Redmi запустила новую линейку телевизоров Smart TV X, выделяющихся невысокой ценой. Акцент в них сделан на качественные дисплеи и на звучание, и они первыми среди смарт-ТВ Redmi и Xiaomi получили штатное приложение Mi Home для управления устройствами умного дома.

Трио смарт-ТВ Redmi

Компания Redmi, дочерний бренд китайской Xiaomi, выпустила новые умные телевизоры линейки Smart TV X. Вся серия на данном этапе состоит из трех моделей, отличающихся между собой диагональю экрана и рекомендуемой стоимостью.

Презентация новинок Redmi состоялась в Индии, и пока неясно, планирует ли компания привозить их в другие страны. В России телевизоры этой марки пока не продаются, в отличие от смарт-ТВ под основным брендом Xiaomi (серия Mi TV).

В серию Redmi Smart TV X вошли три модели, название которых указывает на диагональ экрана. Открывает линейку младший 50-дюймовый телевизор Х50 стоимостью 33 тыс. рупий (33,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2021 г.), за ним следует Х55 на 55 дюймов по диагонали. Его Redmi оценивает в 39 тыс. рупий (39,2 тыс. руб.). Флагманский смарт-ТВ – это Х65 с диагональю 65 дюймов, и стоит он 58 тыс. рупий (58,3 тыс. руб.). Начало продаж в Индии запланировано на 26 марта 2021 г.

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Вся линейка Redmi Smart TV X

Все три телевизора получили идентичный внешний вид и одинаковую аппаратную составляющую. Каждый из них, по заявлениям Redmi, отличаются качественным (с учетом стоимости) звуком и продвинутым дисплеем.

Экран и звучание

В телевизорах Redmi Smart TV X установлено по два динамика мощностью 30 Вт каждый. Дополнительные излучатели не предусмотрены, но зато есть поддержка технологий улучшения звука DTS Virtual X и Dolby Audio.

У экранов новых ТВ особенностей заметно больше. Redmi сделала акцент на наличие поддержки режима HDR10+, технологии Dolby Vision и HLG, а также функции Xiaomi Reality Flow – это все та же технология MEMC, необходимая для компенсации эффекта размытия быстро движущихся объектов в кадре.

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Redmi Smart TV X65, флагман новой серии

Все три телевизора Redmi характеризуются поддержкой разрешения Ultra HD или 4К (3840x2160 пикселей) и стандартным соотношением сторон 16:9. В наличии светодиодная подсветка и тонкие рамки по всему периметру экрана.

Актуальная прошивка

Для новых Redmi Smart TV X компания Xiaomi не стала создавать отдельный пользовательский интерфейс. В них используется все та же прошивка PatchWall, что стоит в смарт-ТВ линейки Mi TV, но здесь она обновлена до самой актуальной на момент публикации материала версии – 3.0.

В данном случае оболочка PatchWall установлена поверх ОС Android TV 10. У нее есть функции родительского контроля, быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам (YouTube, недавно русифицированный Netflix и др.), штатный браузер и поддержка сторонних приложений.

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Штатная прошивка имеет расширенный набор функций, в том числе поддержку онлайн-кинотеатров

Работу Android TV 10 обеспечивает аппаратная платформа, «сердце» которой – это процессор MT9611 тайваньской компании MediaTek. Он вмещает в себя четыре ядра Cortex A55 на частоте до 1,5 ГГц и видеокарту Mali G52 MP2 с двумя ядрами.

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MT9611 – это один из новейших процессоров MediaTek для умных телевизоров, он вышел в декабре 2020 г. Xiaomi использует его не в первый раз – на его основе собран и флагманский 75-дюймовый Mi TV Q1 с квантовыми точками, дебютировавший в начале февраля 2021 г. и оцененный в Европе в 1300 евро (113,2 тыс. руб.).

Бюджетные телевизоры Redmi поставляются с 2 ГБ оперативной памяти. Объем штатного накопителя во всех модификациях одинаковый – 16 ГБ, другие варианты пока недоступны.

Основные возможности новых ТВ Redmi

Главной особенностью программного обеспечения Redmi Smart TV X стало предустановленное приложение Mi Home. С его помощью пользователи могут, используя свой новый смарт-ТВ, управлять другими смарт-устройствами Xiaomi и Redmi, например, роботами-пылесосами или очистителями воздуха, имеющимся в доме. Подобной особенности пока нет ни в одном другом телевизоре Xiaomi – в них она появится немного позже в одном из ближайших обновлений прошивки.

Пульт и интерфейсы

Комплектный пульт управления Redmi Smart TV X выделяется только отдельными кнопками для запуска стрим-сервисов Netflix и Amazon Prime Video. О наличии в нем встроенного микрофона для управления телевизором при помощи голоса в Redmi не сообщают.

Несмотря на невысокую стоимость, каждый из трех новых телевизоров Redmi получил расширенный набор интерфейсов. список открывают два USB для подключения флешек и жестких дисков и сразу три порта HDMI версии 2.1.

Вместе с ними в смарт-ТВ есть Ethernet для подключения локальной сети и миниджек 3,5 мм – он нужен для подключения внешней акустики или наушников. В число беспроводных интерфейсов входят Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.



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