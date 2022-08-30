Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены

У Xiaomi появилась новая линейка недорогих телевизоров Smart TV X. Младшая модель стоит дешевле 22 тыс. руб. Все новинки поставляются с экраном 4К, 30-ваттным звуком, свежей версией Android TV и массивом технологий улучшения изображения и звука. Есть вероятность их релиза в российской рознице.

ТВ-новинки Xiaomi

Компания Xiaomi открыла новую линейку умных телевизоров Smart TV X. На момент своего появления линейка состояла из трех моделей, различающихся по своим габаритам и цене, но имеющих одинаковые дизайн и аппаратное наполнение.

Премьера всех трех новинок состоялась в Индии, где они и будут продаваться на первом этапе. В дальнейшем не исключено появление Smart TV X в других странах, в том числе и в России, где в настоящее время продаются другие смарт-ТВ компании.

Кроме того, Xiaomi хоть и урезала вдвое поставки своей техники на российский рынок, но не забывает снабжать его новинками. Недавний пример – 27-дюймовый монитор для профессионалов в области графики, дебютировавший в России в конце августа 2022 г.

Визуально новые смарт-ТВ Xiaomi почти не отличаются от большинства выпущенных ранее

На старте линейка телевизоров Smart TV X состоит из моделей на 43, 50 и 55 дюймов. В индийской рознице младшая версия стоит 29 тыс. рупий или 21,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 августа 2022 г. Версия на 50 дюймов оценивается в 35 тыс. рупий (26,5 тыс. руб.), а нынешний флагман серии продается за 40 тыс. рупий (30,2 тыс. руб.).

Что умеют новинки

К каждому из трех новых телевизоров Xiaomi Smart TV X прилагается экран с разрешением 3840х2160 пикселей, оно же 4К или Ultra HD. Это стандарт для многих современных смарт-ТВ, но никак не для среднего сегмента, где еще встречаются модели с экранами 2К или вовсе Full HD.

Во всех случаях дисплеи построены на матрице IPS с базовой частотой обновления 60 Гц. При этом Xiaomi не поскупилась на технологии улучшения изображения – даже в младшем телевизоре, сравнимом по цене с недорогими смартфонами Redmi (в России Redmi Note 11S стоит от 23 тыс. руб.), получил технологии HDR, Dolby Vision, HLG и HDR10. В наличии также технология МЕМС для улучшения отображения движущихся в кадре объектов и 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3, что еще сравнительно недавно было характерно только для профессиональных мониторов, рассчитанных на работу с графикой и цветом. Дополнительно Xiaomi оснастила свои ТВ фирменной технологией Vivid Picture Engine для калибровки цвета.

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Корпус телевизоров выполнен из металла. Задачу по выводу звука в каждом из них решает пара 15-ваттных динамиков с поддержкой технологий Dolby Audio, DTS: Virtual X и DTS-HD.

Много памяти

Все три телевизора Smart TV X Xiaomi укомплектовала 2 ГБ оперативной памяти. Для моделей среднего ценового сегмента характерен объем 1,5 ГБ.

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Встроенной же памяти в новинках, напротив, немного – 8 ГБ. Часть этого объема «съедают» система временные файлы, необходимые для работы приложений. Оставшихся гигабайтов едва ли хватит на коллекцию фильмов или даже на один сезон сериала, поэтому во всех Smart TV X есть USB-порт для подключения внешних накопителей, а также еще один точно такой же разъем, если вдруг потребуется подключить мышь или клавиатуру.

Из разъемов в телевизорах доступны AV, оптический выход и Ethernet для подключения к проводной домашней или офисной сети. Есть также сразу три HDMI, притом все трое – 2.1, что позволяет подключать к ним современные игровые приставки Sony и Microsoft и играть без потери качества изображения.

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Воздух для передачи информации в Smart TV X используют два модуля – Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, он же Wi-Fi 5. Последний способен работать на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Все перечисленное работает под чутким руководством ОС Android TV 10, дополненной фирменной прошивкой Xiaomi PatchWall. Поддержка магазина приложений Google Play сохранена, как и понимающего русский язык голосового ассистента Google Play.

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Центром программно-аппаратной части телевизоров является некий ARM-процессор, имеющий в своем распоряжении четыре ядра Cortex-A55 и графическую подсистему Mali G52 MC1. Название CPU Xiaomi не раскрывает.