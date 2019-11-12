Sharp создала 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео

Sharp запатентовала телевизор с экраном толщиной 0,5 мм, скручивающимся в рулон. Серийные образцы устройства она покажет на одной из крупнейших международных выставок электроники в ближайшие месяцы.



Рулонный телевизор из Японии

Компания Sharp разработала телевизор с гибким экраном, способным прятаться в подставке для экономии места в помещении. Свое изобретение она запатентовала в Патентном ведомстве Японии (JPO), подготовив несколько вариантов подставки, и готовится продемонстрировать его в ближайшие дни.

Премьера предсерийных вариантов скручивающихся ТВ Sharp, по информации LetsGoDigital, пройдет с 13 по 15 ноября 2019 г. в рамках Международной выставке вещательного оборудования 2019 (International Broadcast Equipment Exhibition, Inter BEE 2019).

Так Sharp видит современные телевизоры со скручивающимися дисплеями

Повторная презентация рулонных телевизоров японского вендора состоится в Лас-Вегасе на выставке CES 2020 в первой половине января 2020 г. Итоговое их название Sharp пока не сообщает.

Компактность исполнения

Sharp создала телевизор небольших по современным меркам габаритов – диагональ его экрана составляет ровно 30 дюймов (75 сантиметров). При этом он поддерживает высокое разрешение Ultra HD или 4К.

Демонстрация работы механизма раскрытия ТВ Sharp

Патентная заявка включала пять вариантов подставок, три из которых предполагают напольное размещение, а две оставшиеся можно подвешивать к полке или потолку. В скрученном состоянии экран прячется внутри самой поставки, находясь в ней в виде рулона. В ней также будет размещена вся электронная составляющая ТВ.

Диаметр скручивания дисплея Sharp не превышает 4 сантиметров, а весит такая панель, без учета массы подставки и находящейся в ней электроники, в районе 100 граммов. В раскрытом состоянии дисплей поддерживает специальный усиливающий механизм, обеспечивающий натяжение дисплея и отсутствие искажений изображения.

Варианты поставок для напольного размещения

В новом ТВ Sharp использует дисплей с применением фирменной технологии IGZO (Indium gallium zinc oxide, оксид индия, галлия и цинка). Особенность таких панелей в том, что они при равных показателях цветопередачи и яркости потребляют заметно меньше энергии в сравнении с IPS-матрицами, применяемыми в большинстве современных телевизоров. Свой первый IGZO-дисплей Sharp выпустила в 2012 г.

Варианты подставок для подвешивания к полке или потолку

К тому же, за счет особенностей конструкции экраны IGZO заметно тоньше IPS – итоговая толщина дисплея нового рулонного телевизора Sharp составила всего 0,5 миллиметра. Скорость раскрытия рулонных ТВ Sharp остается неизвестной, но, судя по видео, на это уходит около 10 секунд.

Сроки релиза

Sharp не сообщила, когда планирует начать поставки своих новых рулонных телевизоров, а также в каких странах и по какой цене они будут продаваться. Это имиджевые телевизоры, а список их конкурентов очень невелик, что может позволить Sharp не ограничивать себя в ценовой политике.

Также на момент публикации материала не было известно, как именно Sharp намерена распространять свое новое изобретение – она либо предпочтет продавать рулонные дисплеи сторонним производителям (у нее есть подобный опыт – ее экраны IGZO успешно использовались в смартфонах Apple iPhone ранних версий, в том числе в iPhone 5S), либо начнет выпуск ТВ под собственным брендом. Не исключено, что вендор в итоге выберет оба эти варианта.

Единственный конкурент

Рулонные телевизоры до появления информации о патентах Sharp во всем мире предлагал лишь один производитель – компания LG. Свои первые ТВ линейки Signature OLED TV R, как сообщал CNews, она продемонстрировала почти год назад, в январе 2019 г. на CES 2019.

На тот момент серия состояла из одной модели с диагональю 65 дюймов. В список ее характеристик входили поддержка разрешения 4К и режима HDR, углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и частота обновления 120 Гц.

Диагональ экрана 65-дюймового LG Signature OLED TV R вдвое больше панели рулонного ТВ Sharp

Телевизор LG Signature OLED TV R предусматривает исключительно напольное размещение, и в его подставке, помимо ниши под рулоный экран и механизма его раскладывания, есть 100-ваттная акустика, вход HDMI 2.1 и интерфейс USB 3.0 для подключения внешних носителей. На полное раскрытие панели этой модели требуется до 10 секунд, как и новому ТВ Sharp.

Добавим, что в своем Signature OLED TV R LG использует дисплеи на органических светодиодах (OLED). Стоит такой телевизор ровно $10 тыс.