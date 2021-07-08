Разделы

Телеком Интернет
|

Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад

«Билайн.Аналитика» подсчитала, насколько вырос трафик мобильного интернета в России за последние 5 лет и выяснила, кто им больше пользуется — мужчины или женщины.

С начала 2016 г. общий рост потребления мобильного интернета составил более 545%. Причем, мужчины стали пользоваться им почти на 454% больше, тогда как женщины — на 660%. Большая часть мобильного интернета в последние 5 лет расходуется на стриминг, веб-серфинг и мобильные игры.

Молодежь до 25 лет стала пользоваться интернетом с мобильных устройств на 2478% больше, люди в возрасте от 25 до 45 лет — на 494%, с 45 до 65 — на 455 %, а те, кому за 65, качают с мобильных устройств на 784% больше информации, чем в 2016 г.

Разбивка по регионам выглядит так: Москва стала потреблять на 768% больше мобильного интернета, жители центральной России — на 561%, на северо-западе страны этот показатель составляет 458%, на востоке — 667%, а на юге — 427%.

Города-лидеры по использованию мобильного интернета располагаются в следующем порядке: на первом месте — Москва, вторую строчку занимает Санкт-Петербург, на третьей позиции Ставрополь, четвертое и пятое место — у Краснодара и Казани, шестая — Уфа, а Ростов-на-Дону и Саратов — на седьмой и восьмой строчке соответственно. Девятое место — у Барнаула, а замыкает десятку лидеров потребления мобильного интернета Екатеринбург.

:

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров

Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией

«Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены

Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»

Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM

Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?
Показать еще