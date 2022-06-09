Посещаемость турсайтов выросла почти вдвое, выяснил «билайн»

Посещаемость сайтов для бронирования отелей и гостиниц в мае 2022 г. в преддверии летнего сезона выросла в среднем более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получил исследовательский сервис «билайн.аналитика».

Больше всего трафик на такие ресурсы вырос в Челябинске — в среднем на 480 процентов. На втором месте по этому показателю Иркутск — 349 процентов. Третье место у Санкт-Петербурга, где рост посещаемости сайтов для бронирования отелей составил почти 261 процент год к году. На четвертом месте Хабаровск (138 процентов), на пятой строчке Нижний Новгород — там рост составил более 129 процентов. В Москве трафик вырос на 95 процентов, в Новосибирске на 67.

Например, в Саратове динамика отрицательная — трафик упал на 96 процентов год к году, в Воронеже — на 22 процента.