Делегаты на ВЭФ в этом году потратили в 2 раза больше мобильного интернета, чем два года назад

Сервис «Билайн.Аналитика» посмотрел, как изменилось потребление мобильного интернета во время проведения ВЭФ в 2019 г. и в 2021 г., а также проанализировал, кто больше говорил по телефону во время форума — мужчины или женщины.

Согласно данным аналитического сервиса, трафик мобильного интернета на ВЭФ в этом году вырос более чем в 2 раза в сравнении с 2019-м г. Больше всего трафика в этот раз пришлось на мужчин — они потратили на 25% больше гигабайт, чем женщины, тогда как в 2019-м г. эта разница составляла почти 40%.

Самыми активными потребителями мобильного интернета на ВЭФ в 2019 г. стали пользователи в возрасте от 25 до 45 лет (47%), на втором месте — клиенты из категории 45-65 лет (25%), третья строчка — у тех, кому за 65 (25%), а люди младше 25 — на 4 позиции с 3%. В 2021 г. ситуация немного поменялась. Активнее всего по-прежнему пользователи в возрасте от 25 до 45 лет (39%), а вот на втором месте уже категория 65+ (37%), на третьем месте расположились клиенты в возрасте от 45 до 65 лет (22%), а четвертое место так и осталось за теми, кому еще нет 25 лет (2%).

Что касается голосовых вызовов, то в среднем в этом году на форуме звонить стали на 10% меньше, чем в 2019-м. Мужчины, как и два года назад, разговаривали по телефону на 20% больше женщин. Больше всех пользовались голосовой связью люди в возрасте от 25 до 45 лет, а меньше всех использовали этот формат общения, те, кому меньше 25.