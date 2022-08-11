«Билайн» выяснил предпочтения молодежи

12 августа отмечается Международный день молодежи. Эксперты исследовательского сервиса «билайн.аналитика» решили посмотреть, какими приложениями сегодня пользуется российская молодежь, как выглядит топ смартфонов у людей от 18 до 35 лет, а также проанализировал, как используют голосовую связь и мобильный интернет женщины и мужчины в этой возрастной категории. Исследование основано на обезличенных, агрегированных данных в сети билайн за июль 2022 г.

Средняя продолжительность телефонного разговора в июле у людей в возрасте 18-35 лет составила около одной минуты (58 секунд). У мужчин этот показатель равен 56 секундам, тогда как у женщин — 63 секунды. А вот что касается использования мобильного интернета, то здесь мужская половина населения в возрастной категории 18-35 лет уверенно лидирует — они потратили за июль на 45% больше мобильного интернет трафика, чем женщины.

Топ приложений, которыми пользуется молодежь, отличается в зависимости от города, однако в среднем по стране на первом месте по трафику YouTube, второе место у ВКонтакте, третье место делят TikTok и Telegram, на четвертой строчке — Одноклассники, а на пятом месте — WhatsApp. Если говорить про конкретные города, то, например, в Москве топ мобильных приложений выглядит так:

1. YouTube

2. ВКонтакте

3. Telegram

4. TikTok

5. Одноклассники

В Санкт-Петербурге пятерка самых популярных приложений такая же, как и в Москве, а, например, в Хабаровске TikTok на второй строчке, а в Ростове-на-Дону и Новосибирске — на третьей. Мессенджер WhatsApp в Москве и Санкт-Петербурге лишь на шестой строчке по трафику, однако в среднем по стране этот в прошлом самый популярный мессенджер находится на пятом месте по трафику.

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Топ-5 смартфонов у людей в возрасте от 18 до 35 представлен следующими моделями:

1. Apple iPhone 11

2. Xiaomi Redmi 9A

3. Xiaomi Redmi 9C

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4. Samsung Galaxy A51

5. Apple iPhone 7

У женщин первое и второе места выглядят так же, как и в среднем по стране, на третьей строчке Samsung Galaxy A51, на четвертой — Xiaomi Redmi 9C, а на пятом месте — Apple iPhone XR. Первые три места в мужском рейтинге популярных смартфонов совпадают с общероссийским, однако Apple iPhone 7 расположился на четвертой позиции, а Samsung Galaxy A51 — лишь на пятом месте.