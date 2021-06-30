ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления

Закончились школьные экзамены, и выпускники выбирают вуз, в котором они будут учиться. «Билайн.Аналитика» выяснила топ-5 наиболее популярных сайтов учебных заведений за последний месяц, а также какие регионы наиболее активно подходят к выбору будущей профессии.

Более 71 процента потенциальных абитуриентов в поисках дальнейшего места учебы заходили на сайт Высшей школы экономики. Чаще всего на страницу этого вуза заходили жители московского региона (41 процент всех заходивших на сайт вуза людей), второе место занимают хабаровчане (почти 12 процентов), на третьем месте Воронеж (6,3 процента).

Вторую строчку по популярности занимает МГУ. На сайт главного вуза страны заходили около 15 процентов всех пользователей, интересующихся высшими учебными заведениями со всей России. Естественно, что почти 50 процентов заходивших на сайт МГУ пользователей были из Москвы, около 9 процентов из Воронежа, 7,2 процента из Саратова, а на четвертом месте Хабаровск с 6,2 процентами.

На третьем месте среди вузов с 6,5 процентами расположился Санкт-Петербургский политехнический университет. На сайт этого вуза, как ни странно, из всех заходивших было более 21 процента москвичей. Петербуржцы лишь на второй строчке, их было 19 процентов, на третьем месте воронежцы, а четвертую и пятую строчку делят Нижний Новгород и Хабаровск.

Четвертое место у МГТУ им. Баумана (4,5 процента). Более 51 процента заходивших на сайт вуза были из Москвы, 8,5 процента из Воронежа, по 8 процентов у екатеринбуржцев и саратовцев, 4,2 процента заходили из Новосибирска.

На пятой позиции МГИМО, туда заходили всего 1,3 процента россиян, готовящихся поступать в вуз. Почти 57 процентов из тех, кто заходил на сайт МГИМО, были из Москвы, примерно по 8 процентов у Саратова, Воронежа, Хабаровска и Новосибирска.