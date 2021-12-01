Москвичи младше 25 лет за год удвоили использование мобильного интернета

Исследовательский сервис ««билайн.аналитика» посчитал, как менялась динамика потребления мобильного интернета и голосового трафика за последний год, проанализировал, кто больше использует интернет и звонит по телефону — женщины или мужчины, а также выявил самую активную возрастную категорию в потреблении этих услуг мобильной связи.

Так, за последний год трафик мобильного интернета в Москве вырос на 60 процентов, тогда как звонить стали в среднем на 46 процентов больше. Мужчины в Москве стали звонить больше, чем женщины в течение года, однако по мобильному интернет-трафику женская половина москвичей обходит своих визави.

Жители столицы младше 25 лет говорить по телефону стали в полтора раза больше, а вот мобильный интернет в этой возрастной категории стал популярнее в 2 раза. Люди в категории от 25 до 45 лет, наоборот, больше предпочитают позвонить, однако рост интернет-трафика тоже весьма значительный — на 43 процента. Среди тех, кому от 45 до 65 лет рост интернет и голосового трафика примерно одинаковый, на уровне 40 процентов в течение года. В свою очередь, люди старше 65 стали гораздо активнее пользоваться услугами голосовой связи и мобильного интернета. Так, голосовой трафик среди таких клиентов «билайн» вырос за год на 53 процента, а потребление мобильного интернета выросло на 56 процентов.

Все это стало возможным во многом благодаря обновлению и модернизации инфраструктуры сети. За первую половину 2021 года компания построила в Москве и Московской области более 3000 новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета. Годом ранее «билайн» поставил рекорд по темпу и объему стройки новой сети за всю историю компании в Москве. Объем инвестиций в 2020 году в развитие сети составил 15,5 млрд рублей – это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, «билайн» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета за счет перераспределения частотного диапазона. Оператор первым в столице полностью перевел диапазон 2100 из 3G в сеть 4G, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета в Москве на более чем 30%, а пиковую скорость – до 350 Мбит/с. При этом главным фокусом компании остается непрерывность интернета - на всем пути следования пользователь получает бесшовное и стабильное интернет-соединение.

Исследование было проведено среди абонентской базы «билайн» по всей России на начало 4 квартала 2021 года. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за октябрь 2021 года и аналогичный период 2020 года.