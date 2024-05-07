«Билайн» завершил модернизацию сети в Московской области

К началу дачного сезона «Билайн» завершил масштабную модернизацию сети во всем Подмосковье. Программа модернизации включала в себя перераспределение частотного ресурса в пользу 4G для улучшения доступности мобильного интернета, а также строительство оптических линий для создания надежного соединения.

Одним из этапов этого проекта стало перераспределение устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900. В результате скорость мобильного интернета выросла в 2 раза в этом диапазоне и значительно увеличилась зона покрытия 4G. Сеть LTE стала ловить там, где раньше был только 3G и 2G. Высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен клиентам даже в самых удаленных СНТ, малых населенных пунктах и на дорогах.

По данным «Билайн.аналитика» доля трафика 4G в Московской области составляет уже 99,5%, а общий объем скачанной клиентами информации в 4G вырос на 17% в марте 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Билайн» перевел в стандарт 4G более 4,3 тыс. базовых станций, чтобы при возрастающих нагрузках на сеть клиенты могли пользоваться мобильными сервисами от мессенджеров до онлайн-кинотеатров в отличном качестве.

С расширением покрытия 4G возросла доступность технологии VoLTE (Voice over LTE). Она передает голос в высоком качестве и позволяет одновременно совершать звонок и пользоваться интернетом без обрывов. Голосовой трафик через 4G в Московской области также вырос год к году на 12%, а его доля в общем объеме – уже больше половины.

Кроме этого, «Билайн» увеличил протяженность волоконно-оптических линий связи на 550 км. По ним трафик клиентов передается в виде лазерных лучей – самого быстрого способа передачи информации на любые расстояния. Эти линии сделали еще надежнее связь между базовыми станциями сети LTE, которые используют клиенты для скоростного доступа в интернет. На начало 2024 г. общая длина оптоволоконных кабельных линий связи в Москве и Московской области составляет более 13 тыс. километров.

«Билайн» уделяет особое внимание развитию инфраструктуры сотовой связи, что повышает надежность сети. В решении этой задачи помогает комплекс технологий, которые в билайне называют «умная сеть». Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть может автоматически настраивать параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозироваться и факторы, которые к ним могли привести, устраняться до появления.

Олег Бирюков, директор Московского региона компании «ВымпелКом» («Билайн»), сказал: «В этом году мы провели масштабные работы на сети в Московской области, чтобы сделать мобильный интернет более доступным в удаленных от областных центров местах. Благодаря перераспределению частотного ресурса мы увеличили покрытие 4G и смогли обеспечить быстрым и надежным интернетом жителей Подмосковья к началу данного сезона. С началом мая жители Москвы регулярно выезжают за город как для отдыха, так и для работы. И, конечно, смартфон остается для москвичей главным помощником в решении ежедневных задач – навигация, рабочие встречи, заказ продуктов, просмотр видео и многое другое. В эти дни объем передачи данных в Подмосковье увеличивается в среднем на 25%, и мы в том числе сделали так, чтобы нагрузка на сеть не отразилась на качестве связи».