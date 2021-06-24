«Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали

Начало лета в России, как правило, ассоциируется с сезоном отпусков: многие жители страны стараются поехать на море или в гости к родственникам. Но в последние 2 года этот тренд сломала пандемия коронавируса, из-за которой люди предпочитают путешествиям нахождение в домашнем регионе. По данным «Билайн.Аналитики», более 88% россиян в первые 2 недели лета остались дома. Самыми путешествующими оказались москвичи и петербуржцы, а наиболее популярным туристическим направлением стал Краснодарский край.

При этом более 85% москвичей остались дома в рассмотренный период, около 6% уехали из столицы с 1 по 15 июня 2021 г., а 9% покинули город только на первую неделю лета. Несмотря на столь высокий процент оставшихся дома, Москва занимает первую строчку среди регионов, из которых люди уезжали в первые 2 недели лета.

Самым популярным направлением среди москвичей стал Краснодарский край: туда в первую неделю лета поехало более 10% из тех, кто вообще покинул московский регион; аналогичный показатель для второй недели месяца — без малого 13%. На втором месте оказался Владимир, на третьем — Калуга, на четвертом — Тверь, а на пятой строчке расположилась Тула. Санкт-Петербург лишь на шестом месте, туда с 1 по 7 июня поехало около 4,5% покинувших столицу абонентов, а с 8 по 15 июня — меньше 4%.

Саму северную столицу в период с 1 по 15 июня покинули около 5,3% жителей. Большая их часть направилась в Москву, Краснодарский край и Новгородскую область.

Жители Краснодарского края также предпочли в первые недели лета оставаться дома, однако 5% кубанцев все же покинули свой регион. Почти каждый четвертый из них (более 24%) поехали в Москву, еще около 10% посетили Ростов-на-Дону. Меньше всего путешествовали по стране жители Барнаула — лишь 2% уехавших в первые 2 недели июня.