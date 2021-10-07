Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе

Исследовательский сервис «Билайн.Аналитика» проанализировал, какие туристические направления были наиболее популярны у россиян в августе-сентябре, в каком возрасте люди предпочитают путешествовать, и кто больше это делает — женщины или мужчины.

Самым популярным регионом среди россиян, предпочитающих путешествовать по России, в августе-сентябре стала Камчатка. Туда отправились почти 20% тех, кто решил покинуть домашний регион. Ее предпочли остальным регионам жители Краснодара, Ставрополя, Уфы, Казани, Махачкалы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Саратова и многих других городов России.

На втором месте по популярности — Краснодарский край (12%), а на третьей строчке — Московский регион: туда отправились 10% путешествующих по России абонентов «Билайн».

Мужчин среди них оказалось почти в два раза больше, чем женщин, а самый распространенный возраст среди путешественников 25–45 лет (таких почти 40%). Второе место по количеству путешественников — в категории 65+, а третье — у тех, кому 45–65 лет. Молодежь в возрасте до 25 лет ездила по России в августе-сентябре меньше всех.

Больше всего путешественников оказалось из Москвы, на втором месте по количеству жителей, покинувших в августе домашний регион, оказался Краснодар, на третьем — Санкт-Петербург. Четвертая строчка за Ставрополем, а на пятой позиции — Уфа.

Топ-10 регионов для путешественников из Москвы выглядит так:

1. Краснодарский край

2. Дагестан

3. Владимир

4. Ставрополь

5. Саратов

6. Тула

7. Ростов

8. Волгоград

9. Калуга

10. Тверь

Для Санкт-Петербурга топ-10 самых популярных регионов для путешествий получился таким:

1. Краснодарский край

2. Камчатка

3. Москва

4. Дагестан

5. Ставрополь

6. Новгород

7. Волгоград

8. Псков

9. Ростов

10. Тверь