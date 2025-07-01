Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177700
ИКТ 13819
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76314
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort Cloud MFA


Cloud MFA - Многофакторная аутентификация, сервис для защиты доступа к корпоративным ресурсам и веб-приложениям

УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Beeline Cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров 1
26.06.2024 beeline cloud обеспечил безопасность данных компании «Газелькин» после хакерской атаки 1
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
17.08.2023 Beeline Cloud подвел итоги первой половины 2023 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8955 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 2
Broadcom - VMware - Greenplum 113 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11583 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16346 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22023 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29436 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68970 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30771 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1176 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 856 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53675 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2924 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 656 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1128 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 226 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 533 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5650 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4415 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9732 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1563 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5995 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16497 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10797 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2109 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2756 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 793 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4140 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21142 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7165 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5583 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 108 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4086 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2175 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MailGate 4 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 2
MIND Software - MIND Migrate 11 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - BeeCloud Stack 3 1
VK Cloud 1C 4 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MDM - Cloud Mobile Device Management 2 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Security Awareness 3 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 129 1
Кондратьев Сергей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150316 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5621 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1202 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7469 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53019 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4790 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24972 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще