Infosecurity помогла Beeline Cloud получить международный сертификат ISO для защиты данных клиентов

Компания Beeline Cloud при поддержке Infosecurity (ГК Softline) успешно прошла сертификацию TÜV Austria и подтвердила соответствие международным стандартам ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019. Полученный сертификат подтверждает надежность облачных сервисов и высокий уровень защиты данных клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Infosecurity.

Весной 2025 г. Infosecurity совместно с Beeline Cloud реализовали проект по разработке и внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и подготовке компании к международному сертификационному аудиту. В ходе подготовки были доработаны процессы взаимодействия Beeline Cloud с внешними подрядчиками в части обеспечения информационной безопасности, пересмотрены права доступа ее сотрудников к ключевым системам, внедрены процедуры регулярного тестирования резервных копий и подготовлен план обеспечения непрерывности критичных сервисов. По итогам проделанной работы внешний аудит TÜV Austria подтвердил зрелость процессов облачного провайдера и их соответствие международным стандартам ISO.

Для Beeline Cloud принципиально важной стала предварительная подготовка с участием профессионалов: процедура международной сертификации сложная и затратная, а при выявлении серьезных несоответствий аудит останавливается и сертификат не выдается. Поддержка Infosecurity позволила компании минимизировать риски, выйти на проверку с уже выстроенными процессами и готовой документацией, а также пройти аудит без единого несоответствия.

Работа команды Infosecurity включала обследование бизнес-процессов и процессов ИТ и ИБ, разработку методики управления рисками, формирование полного комплекта документов для сертификации, реализацию плана мероприятий по внедрению системы управления ИБ, а также проведение внутренних аудитов. Ключевыми факторами выбора Infosecurity заказчиком стали успешные проекты по международным стандартам ISO, которых на счету компании уже свыше ста. Дополнительными преимуществами были отмечены практика сопровождения заказчиков на ежегодных аудитах у ведущих мировых органов сертификации и глубокая экспертиза команды консультантов.

При этом ключевую роль в успехе проекта сыграла и высокая вовлеченность команды Beeline Cloud. Специалисты компании активно участвовали в подготовке документов, оперативно вносили изменения и перестраивали процессы в соответствии с рекомендациями.

«Получение сертификатов ISO/IEC 27001, 27017 и 27018 — это не только формальное признание соответствия наших процессов лучшим международным практикам, но и важный шаг в укреплении доверия наших клиентов. В эпоху цифровой трансформации безопасность облачных платформ становится критическим фактором для бизнеса. Мы гордимся, что наша команда совместно с Infosecurity смогла реализовать столь масштабные изменения и продемонстрировать соответствие нашей системы управления информационной безопасностью высоким стандартам защиты информации в облачных решениях», — отметил Егор Бигун, директор по информационной безопасности Beeline Cloud.

«Проект с Beeline Cloud стал примером того, как заказчик и исполнитель могут выстроить эффективное партнерство: мы подготовили компанию к успешному прохождению сертификации и заложили системный фундамент для дальнейшего совершенствования процессов информационной безопасности. Хочу отметить высокий уровень вовлеченности команды Beeline Cloud — благодаря их активному содействию система была выстроена досконально и каждый теперь понимает свою роль в этом сложном, но важном процессе», — сказал Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity (ГК Softline).