Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации

Компания DataFort объявила, что ее облачная платформа, расположенная на базе центра обработки данных «Останкино», получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. Документ подтверждает соответствие платформы DataFort требованиям федерального законодательства и национальных регуляторов в части защиты государственных информационных систем (ГИС) до 1 класса защищенности и информационных систем персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности включительно.

DataFort стал одним из первых облачных провайдеров в России, чья платформа имеет аттестат соответствия, полученный по новой методике, утвержденной приказом ФСТЭК России № 77 от 29.04.2021 г.

Аттестат является бессрочным, при этом инспекционный контроль, подтверждающий уровень защиты информации, будет проводиться не реже одного раза в два года независимым лицензиатом ФСТЭК России.

За три года, прошедшие с предыдущей аттестации платформы DataFort, в законодательство и требования регуляторов были внесены многочисленные изменения. Так, например, документ, которым ранее руководствовались при моделировании угроз безопасности, не менялся с 2008 г. и многие его положения принципиально устарели. Новая методика моделирования угроз безопасности информации была разработана ФСТЭК России в 2020 г. и после обсуждения в экспертном сообществе утверждена в апреле 2021 года. При разработке данного документа авторы учли, что информационные системы теперь могут располагаться в коммерческих центрах обработки данных и в облачной инфраструктуре провайдера.

«Как таковой процесс аттестации не был трудным, однако занял продолжительное время. Конечно, отчасти это связано с новыми методиками ФСТЭК, но основной сложностью стала замена всех сертифицированных средств защиты информации, которые мы применяли ранее. По новым требованиям, прописанным в приказе ФСТЭК № 17, все средства технической защиты конфиденциальной информации, применяемые в нашем случае, должны иметь сертификаты ФСТЭК России по 4 уровню доверия. А на момент нашей аттестации далеко не все вендоры прошли сертификацию по уровням доверия» - отметил директор по информационной безопасности DataFort Егор Бигун.

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Он подчеркнул, что теперь платформа DataFort готова размещать у себя различные ГИС и ИСПДн, владельцы которых планируют аттестовать их по новой методике ФСТЭК. Это актуально еще и для тех, кто хочет аттестоваться по требования ГИС (например, медицинские информационные системы), а также для тех, кто хочет аттестовать свои ИСПДн. При этом клиентам DataFort будет доступен весь набор документов, которые могут потребоваться при аттестации: выписки из модели угроз или техпаспорта, описание разделения зон ответственности и прочие документы.

DataFort (ГК «ВымпелКом» - бренд «Билайн бизнес»), российский облачный провайдер, с 2001 г. на рынке ИТ. Предлагает услуги частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач. Более 400 компаний, включая лидеров в области финансов, страхования, e-commerce, медицины доверили свою ИТ-инфраструктуры профессиональному облачному провайдеру DataFort.

