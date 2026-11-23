Энергетики предложили новую схему оплаты электроэнергии для ЦОД. Они хотят получать от дата-центров деньги сразу за 70% заявленного в договоре на подключение объема. Изменения, считают эксперты, существенно отразятся на стоимости аренды стойко-мест.



Правила оплаты энергии для ЦОД

Центрам обработки данных (ЦОД) с 2027 г. власти планируют установить минимальный порог по оплате электроэнергии, который будет рассчитываться не по факту потребления, а от объема, заявленного в договоре на подключение к энергосетям, выяснили «Ведомости».

Такой механизм называется «бери или плати». Он коснется ЦОДов и майнинговых компании мощностью от 670 кВт. Объекты до 5 МВт заплатят 70% от заявленной мощности сразу после наступления нового года. Для более мощных устанавливается переходная шкала.

Минэнерго направило проект постановления Правительства на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, в ФАС и в Минэкономразвития.

Переходные шкалы для более мощных объектов

Площадки мощностью 5-50 МВт будут выходить на порог в 70% за четыре года. Переводная шкала для них выглядит так: первый год 15%, второй год 30%, третий год 50% и 70% — с четвертого года. При мощности площадки свыше 50 МВт оплата достигнет 70% за шесть лет.

Сгенерировано ИИ Минэнерго хочет ввести для ЦОД механизм «бери или плати»

Для объектов, подключенных до 2027 г., с нового года предусмотрены те же шкалы с учетом количества лет с момента фактического присоединения к энергосетям. Объем услуг по передаче электроэнергии будет рассчитываться по наибольшему из трех значений: среднее почасовое потребление в часы с 7.00 до 23.00, средняя за месяц мощность или оплачиваемая максимальная мощность, указано в проекте постановления.

Минэнерго и Минэкономразвития до 1 июля 2028 г. оценят влияние новой системы на расходы теплоснабжающих и водоканальных организаций и учтут их в тарифах ЖКХ.

По словам представитель Минэнерго, детали еще будут обсуждаться в Правительстве. В Минцифры сказали, что ищут сбалансированное решение и подготовили сводную таблицу с позициями по ключевым аспектам документа.

Отношение отрасли к нововведению

АО «Атомдата», представители которого участвовали в обсуждении проекта, поддерживает введение переходного периода с поэтапной шкалой, рассказал изданию директор по спецпроектам Видия Железнов. Отсутствие такой шкалы в текущей редакции для ЦОДов мощностью менее 5 МВт он считает дискриминацией.

Дмитрий Бедердинов, генеральный директор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» (также принимало участие в обсуждении инициативы энергетиков) заявил, что предложения со стороны отрасли не нашли отражения в предлагаемом варианте новых правил.

Запуск механизма в таком виде усугубит дефицит мощностей ЦОДов в стране, увеличит и без того значительно возросшие в последние годы сроки окупаемости новых проектов и на 20%–25% повысит стоимость конечной услуги по аренде стойко-мест для потребителей, сказал Бедердинов.

Растущий сегмент ЦОД рассматривается регуляторами как источник средств для модернизации электросетевого комплекса, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. У сетей низкого и среднего напряжения есть финансовые проблемы — из-за отсутствия крупных промышленных потребителей у территориальных компаний не хватает доходов на поддержку работы инфраструктуры, пояснил он.