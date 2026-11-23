«Яндекс» изменил лицензионное соглашение на использование «Яндекс Браузера». Из него удалены все упоминания об анонимности и обезличенности данных, а пользователей обязали даже обеспечить законность передачи данных третьих лиц из телефонной книги. В «Яндекс Браузере» называют эти моменты техническими, а эксперты говорят, что изменение формулировок в лицензионном соглашении отражает переход от общей категории «анонимных данных» к прямой констатации того, что «Яндекс» собирает эти данные как персональные.



Нововведения «Яндекса»

Как выяснил CNews, «Яндекс» удалил из лицензионного соглашения «Яндекс Браузера» все упоминания об анонимности и обезличенности данных пользователей. На смену формулировкам (например, понятие анонимности в лицензионном соглашении существовало с самого основания сервиса в 2013 г.) пришло указание на обработку персональных данных.

Новая редакция лицензионного соглашения датируется октябрем 2026 г., предыдущая редакция, где все еще упоминалась анонимность данных и их обезличенность, была датирована 27 февраля 2026 г. Как показало сравнение двух текстов, изменения затронули только раздел 5 («Прочие условия и уведомления»), в котором и шла речь о работе с данными. Анонимность в нем упоминалась пять раз, а обезличенность — два раза в предыдущей версии. Теперь о таких понятиях в документе речи не идет вовсе.

Отличие версий

CNews сравнил две версии документов. Компания «Яндекс» внесла изменения в описание собираемых данных. В прежней редакции говорилось, что компании «автоматически сообщается анонимная (без привязки к пользователю) информация» о посещаемых сайтах, страницах и загружаемых файлах, причём «Правообладатель вправе использовать указанные данные в иных своих сервисах и программах в любых целях» (п. 5.1). Упоминание об анонимности встречалось пять раз.

В новой редакции понятие «анонимности» больше не встречается. Но при этом сообщается, что при использовании браузера «правообладатель может обрабатывать следующие персональные данные», среди которых IP-адрес, файлы cookie, «веб-маяки/пиксельные теги» и данные об идентификаторе браузера. Перечислены цели такой обработки: «реализация функциональных возможностей программы, проведение тестирований, аналитики и исследований использования программы, улучшение качества и персонализация» продуктов (п. 5.1). Перечень данных при этом не закрыт: в него входят и «иные данные, необходимые для исполнения настоящей Лицензии».

ИИ "Яндекс" отредактировал лицензионное соглашение для своего браузера

Изменилась и норма об отказе от использования данных. Раньше в п. 5.6 было записано: «Пользователь может в любой момент отказаться от передачи данных… отключив соответствующие функции». В новой редакции аналогичной общей формулы нет, остались условия об отключении отдельных функций. Для синхронизации исчезло и обещание хранить данные «до удаления данных Пользователем»: теперь информация обрабатывается «до момента отключения Пользователем указанной функции».

Поменялась и норма о голосовом вызове контактов. Прежде «Яндекс» осуществлял «сбор и хранение» телефонной книги, а пользователь мог «запросить удаление» этих данных. Теперь речь идёт об «обработке», а пользователь «обязуется обеспечить законность передачи данных» третьих лиц. Правда, каким образом можно разрешить обрабатывать данные из телефонной книги, осталось неизвестно.

Комментарий «Яндекс Браузера»

Изменения в лицензионном соглашении «Яндекс Браузера» носят технический характер — объем и цели обработки данных остаются прежними, сообщили CNews в пресс-службе «Яндекс Браузера».

«Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает Браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом. Изменения касаются только формулировок в соглашении. Браузер не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями», — пояснили в компании.

По словам представителя пресс-службы «Яндекс Браузера», данные помогают обеспечивать работу браузера и его функций, а статистика — находить и исправлять ошибки, повышать стабильность и удобство продукта.

«Возможности управления данными также не изменились. Пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохранёнными данными в настройках браузера», — пояснили в компании.

Отказ от анонимности как дань времени

Опрошенные CNews эксперты сошлись во мнении, что сделанные изменения больше связаны с текущим законодательством о персональных данных, чем с попыткой «Яндекса» как-то использовать данные своих пользователей через «Яндекс Браузер». Конечная цель преобразований — борьба с мошенниками.

Изменение формулировок в лицензионном соглашении отражает переход от общей категории «анонимных данных» к прямой констатации того, что «Яндекс» собирает эти данные как персональные, заявил CNews Дмитрий Матюшенков, кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства».

По словам Матюшенкова, согласно новому тексту правообладатель уведомляет пользователя о сборе IP-адресов, файлов cookie, веб-маяков, идентификаторов браузера, сведений об аппаратном и программном обеспечении, а также информации о посещаемых сайтах, загружаемых файлах и пользовательской активности. Такая детализация, с одной стороны, повышает прозрачность информирования о фактическом объёме собираемых сведений, а с другой — переводит их в правовой режим персональных данных. Это формально подводит обработку под действие Политики конфиденциальности и требований Федерального закона № 152-ФЗ, устанавливая более четкие, хотя и широкие, рамки целей (работа функций, аналитика, персонализация).

«Влияние данных изменений на анонимность заключается в трансформации механизмов контроля над цифровым следом. Исчезновение общей формулировки о праве отказаться от передачи статистики в любой момент и уточнение правил обработки (например, при использовании голосового вызова) смещает акцент с безусловного права на отказ на использование настроек отдельных функций или корпоративных политик. Хотя обработка теперь прямо регламентируется внутренними документами компании, отсутствие в тексте соглашения явного описания процедуры полного удаления всех накопленных сведений может потребовать от пользователя дополнительных действий для реализации права на удаление данных. Таким образом, анонимность уступает место модели управляемого предоставления персональных данных, где прозрачность целей сочетается с более детализированным, но и более сложным в администрировании пользовательским контролем», — пояснил Дмитрий Матюшенков.

Как пояснил CNews ведущий аналитик и старший партнёр агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин, постепенно объем взаимодействия государства и «Яндекса» будет только расти. Но в конечном итоге государство будет получать сведения о тех или иных правонарушениях, например которые осуществляются в сети. «Давайте исходить из предположения, что государство ориентировано все-таки на то, чтобы закрывать работу мошенников, злоумышленников, криминальных элементов. Для этого им нужны вот такие данные», — констатировал эксперт, добавив, что одним из шагов также было внесение пункта о получении домашнего адреса пользователя в «Яндекс ID» на основании имеющейся у экосистемы информации. CNews писал о том, что «Яндекс» пообещал пользователям, что будет вычислять их домашние адреса самостоятельно по «закладкам и меткам».

Позиционирование данных как персональных, а не обезличенных даже дает преимущества, сообщила CNews Наталья Алешкова, юрист, эксперт по персональным данным.

«С точки зрения защиты прав это плюс для пользователей: у пользователя появились основания требовать соблюдения закона о персональных данных. Однако на практике это означает, что иллюзия „анонимного“ использования браузера исчезла, сервис прямо указывает, что он обрабатывает персональные данные и уведомляет об этом пользователя, что в целом соответствует действительности», — говорит эксперт.

Отказ от сбора статистики — теперь сложнее

Эксперты обращают внимание и на тонкие моменты, которые появились в новых формулировках. По словам Натальи Алешковой, их два.

«Перечень данных стал открытым — это даёт оператору возможность обрабатывать более широкий набор данных, при этом не конкретизировать его, что нарушает права пользователя на получение полной и точной информации касательно обработки его персональных данных.

По ее словам, исчезла общая возможность отказаться от статистики в любой момент. Это перекладывает бремя контроля и ответственность на пользователя, который должен знать, где и что отключать, а скорее всего не обеспечит такое отключение», — указала эксперт.

Для пользователей более существенно исчезновение прямого положения об отказе от передачи данных через отключение функций, добавила Анна Стратулат, юрист в сфере IT и digital. По ее словам, оно и раньше не охватывало всю передачу, но давало более понятное описание возможностей пользователя. Отключить функцию было довольно просто. Теперь стало куда сложнее разобраться, как и какую передачу можно отключить, а также что останется у компании после отключения.

Контакты третьих лиц и их права

Наиболее спорным в новом лицензионном соглашении эксперты назвали пункт о передаче данных третьих лиц из списка контактов пользователей. Тут оператор переложил ответственность на пользователя за законность передачи («обязуется обеспечить законность»), и это юридически спорная конструкция, считает Наталья Алешкова. Пользователь физически не может гарантировать согласие всех своих контактов. Отсутствие права требовать удаления создает риск для третьих лиц, чьи данные попали в базу через телефонную книгу, добавляет юрист.

Пункт о контактах — самый сомнительный, добавляет Сергей Сайганов, партнер Comply, руководитель практики Tech.

«С одной стороны, "Яндекс", конечно же, не может требовать от пользователя получать согласия от третьих лиц. С другой стороны, если пользователь передает данные третьих лиц, то всё же пользователю тоже нужно об этом задуматься, да и "Яндекс" не сможет самостоятельно обеспечить законность обработки таких данных, поэтому такая формулировка является неким компромиссом. У субъектов ПД (владельцев контактов) в любом случае сохраняется право обжаловать обработку своих данных "Яндексом", хоть это, на мой взгляд, и недостаточно подсвечивается в Политике», — заявил эксперт.

Возможны жалобы в Роскомнадзор

Как добавляет Анна Стратулат, юрист в сфере IT и digital, в пункте о голосовом вызове пользователь теперь обязуется обеспечить законность передачи данных своих контактов. Однако доступ к телефонной книге не заменяет согласия людей, чьи номера в ней записаны. Переложить эту обязанность на пользователя одной фразой в лицензии нельзя, указывает юрист.

Эксперты усмотрели в новых формулировках даже повод для жалоб в Роскомнадзор. Так, советник практики корпоративного права МКА «Аронов и Партнеры» Антон Новосельцев указывает, что формально закон позволяет тем, кто оказался в чужой телефонной книге, самостоятельно запросить у «Яндекса» сведения об обработке своего номера телефона, потребовать ее прекращения или удаления данных при наличии предусмотренных законом оснований, а при нарушении прав обратиться в Роскомнадзор или суд.

«Однако для практической реализации этих прав "Яндексу" стоило бы предусмотреть возможность проверки наличия и удаления контактов непосредственно их владельцами, например после подтверждения номера через SMS, без необходимости обращаться к человеку, который загрузил телефонную книгу. Перекладывание обязанности обеспечить законность передачи контактов на пользователя браузера само по себе не освобождает "Яндекс" от ответственности за соблюдение прав субъектов персональных данных».

«Теоретически можно обратиться в Роскомнадзор с жалобой на обработку данных без согласия (как субъект персональных данных), но на практике доказать, чьи именно данные и через чью книгу использовались, сложно», — констатировала Алешкова