Второй комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ИИ, которую предлагала Россия. Сформулированные российской стороной принципы, особенно касающиеся открытого обмена технологиями, не устроили ряд западных стран. Решение принято с перевесом в 20 голосов.



Деполитизированная повестка в отношении ИИ

Второй комитет Генассамблеи ООН принял предложенный Россией проект резолюции по искусственному интеллекту (ИИ), пишет «Коммерсант». Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит документ на пленарном заседании в декабре.

Резолюция составлена в соавторстве с Белоруссией, Буркина-Фасо, КНДР, Никарагуа и состоит из 13 пунктов. Она изложена в «деполитизированном ключе», как сказал «РИА Новости» зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Чумаков. Военное применение прямо исключено из сферы документа.

Основным посылом Чумаков назвал признание ИИ «технологией для всех и технологией во благо», что импонирует государствам, которые «хотят строить свое цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций». Прописано также, что права человека и основные свободы должны соблюдаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла ИИ-систем.

Сгенерировано ИИ Второй комитет Генассамблеи ООН большинством голосов поддержал российскую резолюцию по искусственному интеллекту

Страны Запада пытались помешать принятию документа, по словам российского зампостпреда. «За» проголосовали 79 стран, «против» — 57, воздержались 42 страны.

На Западе не согласны с запретом монополизации

Особое сопротивление у представителей западных стран вызвали вопросы обмена технологиями и содействия развитию.

Авторы призывали расширять доступ к технологии для развивающихся стран и задекларировали важность недопущения монополизации ИИ в руках нескольких компаний и государств, пояснил Чумаков.

«Западные государства даже такая простая, прямая и понятная резолюция не устроила. Голосом "против" они по сути пытаются отложить принятие важных решений», — сказал дипломат агентству. Свою позицию они прикрывали «разными уловками», отметил он.

По регулированию ИИ согласия тоже нет

Представленные на заседании Совета Безопасности в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 г. точки зрения США и Китая на международную безопасность ИИ и глобальное регулирование отрасли тоже оказались противоположными, как писал CNews.

Представитель США решительно выступил против глобального управления развитием ИИ и «перекладывания ответственности на международные организации», а китайская сторона призывала к введению ограничений и тесному сотрудничеству ради безопасности.

Представитель Китая в ООН Фу Цун (Fu Cong) заявил, что оппонирующая позиция будет служить «попытке некоторых крупных держав», к которым, вероятно, относятся США, сохранить свое технологическое превосходство посредством монополии и цифровой гегемонии.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) на трибуне ООН заявил, что Штаты в области ИИ «сейчас значительно опережают Китай и всех остальных» и намерены сохранять это преимущество.