Beeline Cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud («Билайн Облако») и участник рынка кибербезопасности Positive Technologies объявляют о начале партнерства. Это сотрудничество открывает новые возможности для клиентов Beeline Cloud в области защиты и безопасности веб-приложений. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Beeline Cloud предлагает своим клиентам продукт Cloud WAF Pro на базе решения PT Cloud Application Firewall - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Это решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак нулевого дня.

Cloud WAF Pro доступен для широкого спектра компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Продукт предоставляется по подписке, что обеспечивает гибкие тарифы и не требует значительных инвестиций в аппаратное обеспечение или специалистов по информационной безопасности. Установка и настройка решения могут быть выполнены всего за день, что делает его максимально удобным и доступным.

Это партнерство подчеркивает общее стремление Beeline Cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий и подтверждает их готовность предоставлять клиентам передовые решения для защиты их цифровых активов.

Егор Бигун, директор по информационной безопасности Beeline Cloud: «Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз».

Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies: «Ежегодно спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall становится все более высоким. PT Cloud Application Firewall позволяет компаниям любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise класса, не прибегая при этом к расходам на аппаратные ресурсы. Уверены, что Beeline Cloud, наш новый технологический партнер, обладая необходимой экспертизой и командой профессионалов, обеспечит индивидуальный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн Бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн Бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики.