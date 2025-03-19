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Прохорчик Денис


19.03.2025 StormWall и Positive Technologies усилят защиту пользователей «Рег.ру» от DDoS-атак 1
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года 1
31.07.2024 «Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall 1
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения 1
29.02.2024 Beeline Cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность 1
26.02.2024 «Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall 1
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке 1
12.02.2024 ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Прохорчик Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 8
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 426 1
Softline - Софтлайн 2882 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 54 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 489 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 751 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3968 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1118 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 668 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5135 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 515 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 272 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1274 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 1
Оцифровка - Digitization 4608 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 408 1
Bundle as a Service - готовые преднастроенные решения из коробки 4 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 549 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3159 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2807 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2219 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 755 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2531 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2095 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2945 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2329 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
OpenStack 495 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 2
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 254 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 123 1
Бойко Кирилл 7 1
Мантуров Максим 11 1
Симонов Константин 7 1
Фикс Александр 4 1
Грецкий Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 6
Беларусь - Белоруссия 5748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6459 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 912 1
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