K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения

K2 Cloud и Positive Technologies объявили о заключении технологического партнерства. Ключевым направлением взаимодействия стал запуск первого облачного продукта Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall из облака К2 Cloud. Это поможет компаниям-клиентам оперативно защитить свои веб-приложения, которые часто являются самой уязвимой частью периметра организаций.

Согласно исследованию Positive Technologies, 98% веб-приложений содержат уязвимости, позволяющие атаковать пользователей, а 32% таких инцидентов оказывают серьезное влияние на бизнес-процессы компаний. PT Cloud Application Firewall — облачный продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений в режиме 24/7. Он представляет собой полноценный WAF (Web Application Firewall) в облачной среде — готовое решение с широким набором функций. Благодаря возможности предварительной проверки защищаемого веб-ресурса на наличие уязвимостей, продукт обеспечивает глубокую защиту веб-приложений с первых минут работы. Пользователи K2 Cloud могут подключить решение за считанные часы, а сертифицированные специалисты K2 Cloud обеспечить качественную настройку продукта в кратчайшие сроки. Positive Technologies предоставляет оперативный доступ к технической поддержке, а также дает возможность управлять решением через интерактивную веб-консоль.

В рамках технологического сотрудничества компаний K2 Cloud и Positive Technologies облачное решение PT Cloud Application Firewall работает по подписной модели и не требует от клиентов затрат на аппаратные ресурсы, что делает решение доступным не только для компаний с развитой ИТ-инфраструктурой, но и для малого и среднего бизнеса. Ключевые пользователи – представители отраслей электронной коммерции, FMCG, ритейл, ИТ, образовательные учреждения и другие сферы бизнеса.

«Сегодня информационная безопасность является фундаментом для бесперебойного функционирования бизнеса. Недостаточное внимание к кибербезопасности и рост угроз приводят к серьезным последствиям: потере ресурсов, снижению лояльности и утечкам данных. Веб-приложения требуют защиты от киберугроз, делая WAF необходимым инструментом для фильтрации трафика и защиты информации. Согласно данным нашего партнера, только 35% компаний защищены надежным WAF. Для нас партнерство с Positive Technologies это возможность помочь нашим клиентам сделать их бизнес еще надежнее и сосредоточиться на его развитии, а не решении непрофильных задач», — сказал Кирилл Бойко, технический директор K2 Cloud.

«PT Cloud Application Firewall — это облачный продукт компании Positive Technologies, который защищает веб-приложения и API, снижает риски кибератак и утечек данных. Партнерство с таким высокотехнологичным провайдером как K2 Cloud открывает возможности оперативно и качественно повысить свою информационную безопасность для самого широкого спектра компаний. Мы уверены в успешности данного сотрудничества и планируем его дальнейшее стратегическое развитие», — отметил Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies.