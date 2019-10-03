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«Пиплпасс» будет регистрировать посетителей в Министерстве цифрового развития Татарстана

ИТ в госсекторе

На III Всемирном цифрового саммите по интернету вещей и искусственному интеллекту, проходящему в Казани 1-2 октября 2019 года было объявлено об апробации электронной системы регистрации посетителей «Пиплпасс» в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Система предназначена для регистрации посетителей в любой точке прохода, позволяет делать заявки на посещение от конкретных сотрудников Министерства и вести аналитику посещений. Также «Пиплпасс» значительно облегчает процесс заказа групповых пропусков на регулярные встречи с министром и его заместителями. Министр Айрат Хайруллин особо отметил удобство использования данного решения, включающего распознавание лиц посетителей при повторных визитах.

Данные о посетителях хранятся в защищенном облаке, сертифицированном под работу с персональными данными, предоставленном профессиональным облачным провайдером, компанией IBS DataFort. Егор Бигун, директор по информационной безопасности IBS DataFort, подчеркнул, что персональные данные, хранящиеся в облаке IBS, надежно защищены в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ФЗ-152).

Решение по регистрации посетителей «Пиплпасс» является на 100% российской разработкой. Компания «Пиплпасс» фокусируется на работе с офисами, офисными центрами, государственными учреждениями, жилыми комплексами и поселками, а также с организаторами конференций и мероприятий. Максим Кутузов, генеральный директор «Пиплпасс», отметил большой спрос на решение компании. В настоящий момент компания ведет переговоры о внедрении системы с различными офисными центрами и государственными организациями.

IBS DataFort – российский облачный ИТ-провайдер и оператор связи. С 2001 года на рынке ИТ, сегодня поддерживает и развивает инновационные облачные платформы VMware и Hyper-V. Компания DataFort разместила и обслуживает на своих ресурсах информационную инфраструктуру сотен крупных коммерческих компаний. В их числе федеральные торговые сети, крупнейшие интернет проекты, производственные, страховые и финансовые организации, транспортные и логистические, медицинские и образовательные компании.

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