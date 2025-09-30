Получите все материалы CNews по ключевому слову
Толчельников Михаил
УПОМИНАНИЯ
Толчельников Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 50 1
|Починок Николай 12 1
|Новиков Павел 104 1
|Хомутов Дмитрий 47 1
|Ежов Василий 43 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Карасев Артем 6 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Козерод Сергей 38 1
|Ерин Андрей 22 1
|Клочков Николай 3 1
|Зуев Владимир 3 1
|Дягилев Денис 1 1
|Аргунов Афанасий 1 1
|Федоров Владислав 1 1
|Осипов Иван 5 1
|Вахитов Андрей 1 1
|Быстрозоров Андрей 1 1
|Вострецов Андрей 1 1
|Берсенев Виктор 1 1
|Таций Нина 2 1
|СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
|БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.