Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

Директором по информационной безопасности компании «Киберпротект» назначен Михаил Толчельников

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, решений для защиты и хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения, объявила о назначении Михаила Толчельникова директором по информационной безопасности (CISO) компании.

Михаил Толчельников возглавит департамент информационной безопасности, среди задач которого — управление жизненным циклом безопасности продуктов, стратегическое планирование в области ИБ, управление рисками и корпоративной кибербезопасностью, поддержание и развитие доверия со стороны заказчиков, рынка и регуляторов, участие в работе экспертных сообществ и формирование предложений по развитию отрасли ИБ и ИТ.

«Моя главная задача в “Киберпротекте” — сконцентрировать весь свой опыт и знания, чтоб вместе с командой поднять компанию на новый уровень киберустойчивости, который позволит сохранить и преумножить самое ценное — доверие заказчиков и рынка к нашим продуктам», — сказал Михаил Толчельников.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«”Киберпротект” работает на стыке ИТ и ИБ и разрабатывает решения в наиболее динамично развивающихся и востребованных направлениях, обеспечивая киберустойчивость ИТ-инфраструктуры заказчиков, от которых зависит благополучие целых направлений и отраслей экономики. Это большая ответственность, уверен, что опыт Михаила обеспечит устойчивое стратегическое развитие компании в области информационной безопасности, принесет пользу как нам, так и нашим заказчикам», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

Михаил Толчельников — эксперт в области информационной безопасности с более чем 25-летним опытом работы, реализовавший крупные проекты по бизнес-трансформации в штаб-квартирах международных компаний из списка FTSE 50, более пяти лет в консалтинге (Big 4), в крупнейших российских ИТ- и ИБ-компаниях. Обладает существенным практическим опытом в становлении процессов количественной оценки киберрисков, создании риск-ориентированных стратегий развития ИБ, оптимизации архитектуры контрольной среды и сертификации СУИБ. Такой опыт позволяет настраивать эффективный диалог между бизнесом и ИБ и предлагать финансово оптимальные варианты стратегического развития в области информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Китай начинает выдавать специальные визы для приманивания программистов и инженеров со всего мира

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще