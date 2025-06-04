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АО «Агропромцифра» и Arenadata заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК

Акционерное общество «Агропромышленный центр цифровизации» (АО «Агропромцифра») и общество с ограниченной ответственностью ООО «Аренадата Софтвер» (Arenadata, входит в группу Arenadata) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации агропромышленного комплекса (АПК) и импортозамещения программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Документ подписали генеральный директор АО «Агропромцифра» Ольга Чебунина и заместитель генерального директора группы Arenadata Алексей Журавлев.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о разработке и внедрении отечественного программного обеспечения для предприятий АПК, совместных маркетинговых и образовательных инициативах, направленных на повышение цифровой грамотности в агропромышленном секторе, участии в просветительских проектах и мероприятиях, посвященных цифровизации и импортозамещению.

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Цифровизация

«Партнерство с ведущим российским разработчиком системного программного обеспечения Arenadata позволит создавать востребованные, безопасные и полностью российские ИТ-решения, предлагать клиентам проверенное российское ПО на выгодных условиях и поддерживать технологическую независимость агропромышленного комплекса», — отметила генеральный директор АО «Агропромцифра», заместитель председателя ИЦК «Агропромышленный комплекс» Ольга Чебунина.

«Мы ожидаем синергетический эффект от нашего сотрудничества благодаря исключительной экспертизе, которой обладает каждый из партнеров: «Агропромцифра» сконцентрировала компетенции в области цифровизации агропромышленного комплекса, а Arenadata имеет значительный опыт импортозамещения на основе сертифицированных ФСТЭК России продуктов по работе с данными. Совместно с «Агропромцифрой» мы планируем создать дорожную карту цифровой трансформации, которая станет основой реализации современных цифровых систем Министерства сельского хозяйства России», — сказал Алексей Журавлев, заместитель генерального директора группы Arenadata.

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