ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует

Крупно закупаясь серверами в рамках 280-миллионного тендера, ФТС допустила использование в них российских процессоров, специально снизив для них в ТЗ требования к частоте до 1,4 ГГц; зарубежные должны иметь ее на уровне не менее 2,2 ГГц. Однако по другим заданным параметрам никакие российские процессоры в приобретаемом «железе» использованы быть не могут.

Формальный допуск российских чипов

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) формально оказалась не против применения в серверах для своих нужд отечественных центральных процессоров. По крайней мере, в техзадании своего 280-милионного тендера, включающего поставку «железа», в требованиях к чипам ведомство отмечает: «базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) — не менее 2,2 Гигагерц (для процессоров российской разработки — не менее 1,4 Гигагерц)».

С точки зрения одного только этого параметра Россия соответствующими готовыми наработками похвастаться уже, действительно, может. И справедливости ради стоит отметить, что именно по нему очень часто отечественные чипы отсекаются на госзакупках. Однако остальные требования все известные на рынке российские серийные изделия исключают.

Среди них поддерживаемая архитектура набора команд процессора х86-64, количество потоков каждого установленного процессора — не менее 28 штук, количество ядер каждого установленного процессора — не менее 14 штук, количество установленных процессоров — не менее двух штук, аппаратная поддержка виртуализации.

ФТС закупает серверы на 280 млн руб., упомянув в ТЗ российские процессоры

Если отвлечься от того факта, что в строгом смысле российских х86-процессоров не существует в принципе, то по числу ядер ФТС теоретически мог бы подойти 16-ядерный «Эльбрус-16С» компании МЦСТ. Однако он пока реализован только на уровне инженерных образцов.

По всем параметрам, кроме архитектуры, также смог бы подойти будущий серверный ARM-чип «Байкал-S», но его разработка еще не закончена в принципе — первые тестовые образцы могут появиться ближе к концу 2021 г. У остальных известных на рынке отечественных чип-разработчиков серверных моделей нет.

Пояснения ФТС

Комментируя CNews особенности техзадания, представители ФТС указали, что все заданные параметры из российских процессоров соответствуют именно «Эльбрус-16С», включая и поддержку х86-64 — в режиме динамической трансляции.

«Ввиду того, что по информации, имеющейся в ФТС, начало серийного производства процессоров “Эльбрус-16С” запланировано на 2021 г., как и поставка комплексов, то при составлении технического задания были учтена возможность поставки оборудования с этими процессорами».

При этом собеседники редакции добавили, что в требованиях к приобретаемым рассматриваемым комплексам «всегда включалась возможность поставки вычислительных модулей, на базе отечественных процессоров».

«Данные технические требования прошли рассмотрение экспертов Минцифры, все имевшиеся замечания были учтены и требования доработаны, — заверяют представители ФТС. — Замечаний к требованиям по характеристикам процессора у экспертов Минцифры не имелось».

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Со своей стороны отметим, что комплексы, в соответствии с ТЗ, должны быть поставлены в ФТС 1 октября 2021 г. В то же время, как рассказал в разговоре с CNews представитель МЦСТ, несмотря на существование инженерных образцов «Эльбрус-16С», выпуск серийной их партии состоится только в конце 2021 г., и ожидать появления на них серийной техники стоит лишь в 2022 г.

Какие серверы потребовались ФТС

Вышеописанный тендер касается поставки программно-аппаратных комплексов информационно-программных средств регламентированных процедур (ПАК ИПС РП). Он был объявлен 14 апреля 2021 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена лота выставлена на уровне 278,5 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 23 апреля. Торги намечены на 27 апреля.

Аппаратная часть закупаемых комплексов в количестве 140 штук представляет собой стоечные Rack-серверы. Суммарный объем установленной в них оперативной памяти — не менее 512 ГБ. Максимальное количество накопителей в корпусе — не менее 16. Интерфейс поддерживаемых накопителей: SAS и SATA. Объем каждого накопителя одного типа — 960 ГБ, второго — 12 ТБ. В серверах должно быть средство доверенной загрузки, сертифицированное ФСБ.

В ТЗ тендера говорится, что приобретаемые комплексы с этими серверами предназначены для замены физически и морально устаревших, эксплуатируемых в настоящее время в таможенных органах с функционирующими в среде гипервизора виртуальными машинами.

Эта замена производится для достижения ряда целевых значений показателей «Ведомственной программы цифровой трансформации» ФТС. Среди них — доступность сервисов регламентированных процедур для участников ВЭД, эффективность автоматического контроля соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, доля статистических форм учета перемещения товаров, поданных в таможенные органы в электронном виде, таможенный контроль товаров, перемещаемых транспортом.

Комплексы будут задействованы для функционирования программных средств обеспечения таможенных процедур, инфраструктурных сервисов, компонент системы информбезопасности, систем обработки и хранения досмотров и осмотров и пр.