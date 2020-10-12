В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов

Перемены в области координации ИТ-развития госорганов

На официальном портале Правительства России появилось сообщение о принятии проекта постановления о повышении эффективности мероприятий по использованию ИКТ в деятельности госорганов. Как пояснили CNews в Минцифры, «принятие проекта» означает, что Правительство намерено подписать постановление.

Проект документа был разработан и представлен Минцифры (на тот момент Минкомсвязи) в апреле 2020 г. во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина ‎от 14 марта 2020 г. Новый документ (имеется в распоряжении CNews) утвержден на замену постановления Правительства № 365 от 24 мая 2010 г. и предлагает комплексный подход для повышения эффективности процесса цифровой трансформации системы госуправления.

В частности, документом закреплены такие ключевые изменения в области координации ИТ-развития госорганов как усиление ответственности уполномоченных руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO), введение показателей оценки выполнения программы, гибкий трехлетний горизонт планирования программ с ежеквартальной отчетностью, а также персональная ответственность руководителей ведомств за заявленные в программах показатели.

«Постановление является новым подходом и позволяет перейти от координации информатизации (которая действует с 2010 г.) к управлению цифровой трансформацией на принципах программно-целевого и проектного управления, – пояснил CNews Василий Слышкин, глава департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры. – В связи с чем потребовалась более детальная и согласованная проработка отдельных положений постановления с заинтересованными госорганами. В числе вопросов, которые потребовали уточнения: сроки ежегодного утверждения ВПЦТ, роли всех участников процесса, порядок доведения финансирования до органов власти».

В новое постановление также включено «Положение о ведомственных программах цифровой трансформации», которое закрепляет за Минцифры статус федерального госоргана, уполномоченного «для экспертной оценки документов, используемых при планировании, создании, развитии и использовании ИКТ в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами».

Документом утверждается «Положение о ведомственных программах цифровой трансформации», а также вносятся изменения и признаются утратившими силу некоторые правовые акты Правительства. Здесь же дано определение термина «цифровая трансформация» и некоторых других.

Новые реалии процесса цифровизации госорганов

Вопросы координации процесса информатизации в госорганах представители Минцифры называли в разговоре с CNews «традиционно проблемными» еще в 2019 г. Помимо этого, еще в 2016 г. CNews рассказал о том, что в тот момент на первых этапах реализации задач постановления, даже по прошествии месяца с момента дедлайна, абсолютное большинство федеральных органов исполнительной власти не справилось с задачей по согласованию планов информатизации в Минкомсвязи, утверждению их внутриведомственными приказами и размещению копии в интернете. Реальное число дисциплинированных ведомств в то время не превысило 10%.

Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры

С принятием нового нормативного документа отменяется практика ежегодного составления госорганами планов информатизации на очередной финансовый год ‎и плановый период с последующим согласованием с Минцифры. Взамен вводится «программно-целевой принцип» информатизации с помощью разработки и принятия ведомственных программ цифровой трансформации.

Планирование цифровой трансформации отныне будет проводиться в рамках ведомственных программ с установлением целевых показателей по результатам деятельности на три года, с ежегодным утверждением таких программ и ежеквартальной отчетностью о достижении целевых показателей.

Ответственными за разработку, утверждение и достижение установленных показателей назначаются профильные руководители цифровой трансформации (CDTO) уровня заместителя руководителя ведомства, при этом вопросы согласования, мониторинга и контроля исполнения программ, как и ранее, остаются в ведении Минцифры.

Документ предусматривает использование элементов существующей системы координации по предоставлению госорганами сведений об информатизации, но уже в рамках единого скоординированного планирования ведомственных программ, проекты которых будут согласовываться с Минцифры до их утверждения госорганами, и затем рассматриваться президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию ИТ.

Переход к планированию информатизации через ведомственные программы включает учет по ряду показателей результативности ‎и эффективности, взаимосвязь целевых показателей и постоянный мониторинг и контроль достижения показателей результативности. Таким образом будет обеспечена возможность принятия дополнительных решений на ранних этапах информатизации в случае возникновения рисков их невыполнения или недостижения установленных значений.

Обеспечение целевого расходования средств госбюджета и внебюджетных госфондов поручено Минфину, что также будет закреплено изменениями в ряде нормативных правовых актов ведомства.

Так, отныне бюджетные лимиты на финансовый год и плановый период, выделяемые на закупку товаров, работ, услуг в сфере ИКТ для информатизации, утверждаются госорганам в рамках бюджетов ведомственных программ. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды расходуются только на мероприятия в рамках утвержденных программ цифровой трансформации.

Определение цифровой трансформации

Документ определяет термин «цифровая трансформация» как «совокупность действий, осуществляемых государственным органом, направленных на изменение (трансформацию) государственного управления и деятельности государственного органа по предоставлению им государственных услуг и исполнению государственных функций за счет использования данных в электронном виде и внедрения ИТ в свою деятельность».

Показатели результативности цифровой трансформации формируются с учетом следующих целей: повышение удовлетворенности граждан государственными услугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством, снижение издержек госуправления, создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики, повышение надежности и безопасности информационных систем, достижение технологической независимости ИКТ от иностранного оборудования и ПО, достижение надежности и безопасности инфосистем и ИКТ, уход от избыточной административной нагрузки на предпринимателей в рамках контрольно-надзорной деятельности государства.

В дополнение, документ вводит определения таких терминов как «программа», «мероприятия программы», «код мероприятия программы» (уникальный символьно-цифровой идентификатор мероприятия программы) и «проект цифровой трансформации».