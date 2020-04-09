Минкомсвязи впервые за 10 лет предложило новый порядок цифровизации госорганов

Экономия и усиление роли «цифрового спецназа»

Как и прогнозировал в разговоре с CNews представитель Минкомсвязи в ноябре 2019 г., министерство кардинально меняет правила игры в сверхпроблемной области координации ИТ-развития госорганов. Представленный ведомством проект постановления Правительства предлагает такие ключевые изменения как усиление ответственности уполномоченных руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO), введение показателей оценки выполнения программы, гибкий трехлетний горизонт планирования программ с ежеквартальной отчетностью, а также персональную ответственность руководителей ведомств за заявленные в программах показатели.

Подготовка планов информатизации госорганов на протяжении последнего десятилетия регулировалась в соответствии с постановлением Правительства от 24 мая 2010 г. № 365, действие которого предлагается отменить после принятия проекта нового постановления. Дата окончания общественного обсуждения проекта постановления намечена на 15 апреля 2020 г.

Сфера координации процесса цифровой трансформации госорганов оставалась крайне сложной на всем протяжении действия постановления №365. Так, еще в 2016 г. CNews рассказал о том, что на первых этапах реализации задач постановления, даже по прошествии месяца с момента дедлайна абсолютное большинство федеральных органов исполнительной власти не справилось с задачей по согласованию планов информатизации в Минкомсвязи, утверждению их внутриведомственными приказами и размещению копии в интернете. Реальное число дисциплинированных ведомств в то время не превысило 10%.

Проект документа был разработан во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина № ММ-П10-1841 ‎от 14 марта 2020 г. «Предлагаемые проектом постановления меры оптимизируют процесс планирования расходов на информатизацию, повысят эффективность создания и использования информационных технологий в госорганах, ускорят переход госорганов на новые цифровые стандарты, – отметил Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи. – Эта инициатива закладывает основу перехода от экспертизы отдельных расходов к управлению программами цифровой трансформации совместно с CDTO».

Вчера, 9 апреля 2020 г., CNews сообщил о назначении Якова Тебенькова на должность исполняющего обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ). В список задач ЦЭКИ, помимо анализа планов информатизации федеральных ведомств, сейчас как раз входит координация и согласование планов региональной информатизации федеральных госорганов.

Предлагаемые изменения в процесс цифровизации госорганов

Новый документ предлагает комплексный подход для повышения эффективности и персональной ответственности глав госорганов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами в процессе цифровой трансформации системы госуправления и других мероприятий по использованию ИКТ.

Минкомсвязи предложило новый порядок цифровизации госорганов

Прежде всего, проект предусматривает отказ от сегодняшней практики по ежегодному составлению госорганами планов информатизации на очередной финансовый год ‎и плановый период с последующим согласованием с Минкомсвязи. Взамен предлагается переход на «программно-целевой принцип» информатизации с помощью разработки и принятия профильных ведомственных программ цифровой трансформации.

Планирование цифровой трансформации предлагается проводить в рамках ведомственных программ с установлением целевых показателей по результатам деятельности на три года, говорится в документе. Госорганам вменяется ежегодное утверждение таких программ, с ежеквартальной отчетностью о достижении показателей.

Ответственность за разработку, утверждение и достижение установленных показателей предлагается возложить на назначенных профильных руководителей цифровой трансформации (CDTO) уровня заместителя руководителя ведомства. Все вопросы согласования, мониторинга и контроля исполнения программ предлагается, как и ранее, оставить в ведении Минкомсвязи.

Существующая система координации информатизации показала свою эффективность, говорится в пояснительной записке к проекту. Однако для реализации национальных интересов в рамках Стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 гг., утвержденной указом президента России №203 от 9 мая 2017 г., поставлена задача по внесению изменений в законодательство «для соответствия правовых норм темпам развития цифровой экономики и устранению административных барьеров».

Документ предусматривает использование элементов уже существующей системы координации по предоставлению госорганами сведений о по информатизации, но уже в рамках единого скоординированного планирования ведомственных программ цифровой трансформации.

Проекты таких программ будут согласовываться с Минкомсвязи до их утверждения госорганами, и затем рассматриваться президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий.

Среди плюсов перехода на планирование информатизации через ведомственные программы цифровой трансформации, в частности, указано включение показателей результативности ‎и эффективности, взаимосвязи целевых показателей, а также постоянный мониторинг и контроль достижений показателей результативности госорганами. Это должно обеспечить возможность принятия дополнительных решений на ранних этапах информатизации в случае возникновения рисков их невыполнения или не достижения установленных значений.

Кроме того, ведомственные программы цифровизации обеспечат персональную ответственность глав госорганов за достижения продекларированных результатов, отмечается в документе.

Формирование ведомственных программ цифровой трансформации начиная с 2020 – 2022 гг. предлагается утвердить на президиуме правкомиссии по цифровому развитию. Помимо отмены действия постановления правительства №365, также предлагается признать утратившими силу ряд других профильных актов правительства, имеющих отношение к регулированию вопросов координации использования ИКТ в деятельности госорганов.

Обеспечение целевого расходования средств госбюджета и внебюджетных госфондов предлагается поручить Минфину, отмечается в документе. Для этого предлагается внести изменения в ряд нормативных правовых актов министерства финансов.

В частности, бюджетные лимиты на финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг в сфере ИКТ для информатизации утверждаются госорганам в рамках бюджетов ведомственных программ цифровой. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды расходуются только на мероприятия в рамках утвержденных программ цифровой трансформации.

Проект также предусматривает возможность проведения в 2020 г. инвентаризации эксплуатируемых госорганами объектов учета совместно со Счетной палатой.

Принятие проекта постановления «не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального бюджета», отмечается в документе.