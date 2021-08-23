Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам

Россия планирует оплатить обучение зарубежных чиновников и специалистов отечественным продуктам в сфере информационной безопасности. По задумке руководства страны, такая мера поможет экспорту российских ИБ-решений.

Иностранным чиновникам покажут российские ИБ-решения

CNews продолжает серию публикаций, посвященных проекту плана поддержки ИТ-отрасли. Документ представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и находится на утверждении у главы кабинета министров Михаила Мишустина. Часть проекта посвящена решениям в области информационной безопасности.

Среди прочего, авторы документа предлагают обучать работе с отечественными программными средствами обеспечения ИБ руководителей иностранных правительственных структур. Это также коснется глав профильных ведомств и специалистов по информационной безопасности зарубежных стран. Помощь в процессе обучения должны оказать российские компании — вендоры ПО, отвечающего за информационную безопасность. Средства на это будут выделяться из федерального бюджета.

Фото: ru.depositphotos.com Помощь в процессе обучения должны оказать российские компании — вендоры ПО, отвечающего за информационную безопасность

Помимо чиновников, такое обучение смогут пройти и иностранные студенты, получающие профессиональное или дополнительное образование. Результаты этих программ закрепят в федпроекте «Информационная безопасность».

Как отмечают авторы документы, сейчас экспортный потенциал российских вендоров ИБ-решений не используется в полной мере. При этом объем отечественного рынка составляет 90 млрд, а мирового — около $100 млрд, и последний показатель стремительно растет.

Реализация предлагаемых мер поможет ознакомить ключевых руководителей иностранных держав и специалистов с ассортиментом российских ИБ-решений, что поспособствует появлению на них дополнительного спроса. Как ожидается, отечественные продукты удвоят или даже утроят свое присутствие на мировых рынках в ближайшие 3-5 лет. По мнению авторов проекта, объемы экспорта ПО в области информационной безопасности будет расти на десятки миллиардов рублей ежегодно.

Киберполигоны для ИБ-специалистов

Еще одной задачей станет создание и ввод в эксплуатацию трех сегментов киберполигонов для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, а также руководителей ИТ- и ИБ-департаментов, современным подходам к обеспечению безопасности.

Предлагаемая мера, по замыслу составителей плана, обеспечит развитие кадрового потенциала России в области информационной безопасности. Также она поспособствует формированию практических навыков защиты от угроз информационной безопасности и компьютерных атак.

В реализации проекта по созданию киберполигонов примет участие «Ростелеком». Государство выделит на эти цели 960 млн в период до 2024 г. Киберполигоны будут открыты на базе Дальневосточного федерального университета (остров Русский), научно-технологического университета «Сириус» (Сочи) и Сибирского государственного университета (Новосибирск).

Информационную безопасность учтут при цифровизации

Также государство планирует включить в ведомственные программы цифровой трансформации (ВПЦТ) раздела об информационной безопасности. Выполнение закрепленных в нем положений станет обязательным условием согласования самих программ. В документах также должно быть закреплено правило приоритетного использования отечественных передовых ИБ-решений.

Составители плана развития отрасли считают, что таким образом удастся обеспечить безопасность ряда отраслей, в том числе медицины, образования, сельского хозяйства, а также государственных информационных систем.

ИБ не будут строить на квантовых сетях

В распоряжении CNews имеется предварительный вариант плана поддержки ИТ-отрасли. В нем содержалось еще одно предложение, сводившееся к созданию перспективных продуктов и сервисов в области квантовых сетей.

«Архитектура и топология телекоммуникационной инфраструктуры может измениться на горизонте ближайших 10 лет с полупроводниковой на квантовую, — предрекали авторы документа. — Вместе с тем, продукты и технологии в сфере информационной безопасности для квантовых сетей не разрабатываются».

В связи с этим предлагалось инициировать поддержку новых стартапов и команд через Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника) и другие институты развития в количестве 100 штук. При этом должна была осуществляться кооперация с «Российскими железными дорогами» (РЖД), которые в документе называют лидером в сфере квантовых технологий.

Достижению амбициозной задачи должно было поспособствовать предоставление целевых грантов (субсидий) разработчикам продуктов в сфере информационной безопасности в целях развития защиты перспективных (сквозных) технологий.

Тем не менее, это предложение исчезло из окончательной версии документа.

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