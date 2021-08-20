Власти придумали способы развития телемедицины в России

В рамках развития телемедицины в России Правительство предлагает обеспечить поставщикам электронных сервисов доступ к медицинским данным граждан. Также планируется ввести в тарифе на медуслуги компенсацию за использование ПО, предназначенного для поддержки принятия врачебных решений, и создать репозиторий медицинских изображений для разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Дистанционная продажа рецептурных лекарств и электронные рецепты

CNews продолжает серию публикаций на основе проекта плана поддержки ИТ-отрасли, который ранее был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и сейчас находится на утверждении у премьер-министра Михаила Мишустина. Часть документа посвящена развитию высокотехнологических медицинских сервисов.

В первую очередь предлагается выработать предложения, направленные на внедрение в субъектах РФ электронных рецептов. Последние должны быть внедрены во всех регионах страны.

Также предлагается обеспечить развитие дистанционных продаж лекарств и обеспечить в том числе введение возможности продажи и доставки лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту. Закон о дистанционной торговле несколько лет находился на рассмотрении Госдумы и был принят лишь в 2020 г. после начала пандемии коронавируса.

При этом президент Владимир Путин не стал дожидаться утверждения закона и подписал указ о легализации дистанционной продажи лекарственных препаратов. Но в этих документах речь идет лишь о безрецептурных лекарствах.

Доступ к медицинским данным

Другая предложенная мера связана с доступом к медицинским данным россиян. Планируется в экспериментальном режиме обеспечить гражданам возможность предоставить поставщикам цифровых медсервисов доступ к электронным данным о своем здоровье из государственных информационных систем. Это должно обеспечить разработку новых ИТ-продуктов и предоставить россиянам медуслуги и сервисы.

Еще одна предлагаемая мера связана с изменением структуры тарифа медицинской услуги. Предлагается включить в соответствующий тариф компенсацию использования зарегистрированного в установленном порядке в качестве медизделий программного обеспечения, предназначенного для поддержки принятия врачебных решений.

В региональных тарифных соглашениях будут прописаны услуги по получению материалов для исследования (выполнение сбора информации, в том числе с использованием цифрового диагностического оборудования) и интерпретации (исследование, расшифровка) полученной информации, а также услуги по анализу электронных медкарт. Также будет установлен размер повышающего коэффициента при тарификации оказания медуслуг с большой информационно-технологической составляющей.

Медицинские дата-сеты

В документе запланирован запуск пилотного проекта по внедрению и применению телемедицинских сервисов, предназначенных для постановки пациентам диагноза и назначения лечения. Будет обеспечено применение таких сервисов в медучреждении, в том числе для организации консультаций и мониторинга за состоянием здоровья пациента.

Также предлагается обеспечить доступ российских разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к дата-сетам. Речь идет об обеспечении регламентированного доступа разработчиков решений в сфере ИИ к деперсонализированным (обезличенным) государственным дата-сетам (наборам данных) и сведениям из электронных медицинских карт.

В результате будут созданы медкарты для разработчиков в сфере ИИ, а также репозиторий медицинских изображений и сведений из электронных медкарт для разработчиков ИИ-решений. В рамках законодательства будет закреплена возможность передачи и агрегирования деперсоницифированных медицинских данных (без необходимости получения согласия на их использование) и определен порядок предоставления доступа разработчиков решений в сфере ИИ к программно-аппаратной платформе репозитория. Также будет увеличено количество отечественных ИИ-решений в сфере здравоохранения и повышено их качество.

Несостоявшиеся планы: развитие кадров в медицинских организациях

В распоряжении CNews имеется предыдущая версия плана поддержки ИТ-отрасли. В ней содержался ряд идей по поддержке телемедицинских сервисов, которые не вошли в итоговую версию документа.

Одно из ранее предложенных мероприятий было связано с развитием компетенций на уровне заказчика. Как отмечали авторы документа, в медучреждениях отсутствуют профессионалы-управленцы, соответствующие квалификации руководителя проекта. «Процесс цифровизации медицинских учреждений должен иметь профессиональную рабочую команду с обеих сторон, так как сбор требований, управление требованиями, планирование работ, контроль исполнения работ должен выполняться людьми соответствующей квалификации», — говорилось в документе.

В связи с этим предполагалось субсидировать профессиональную подготовку кадров в медучреждениях с целью создания сильных проектных команд. В планы обязательного повышения квалификации предлагалось включать программы по цифровой грамотности сотрудников. В результате, как рассчитывали авторы инициативы, на стороне заказчика появились бы квалифицированные кадры, способные внедрить результат разработки, а также сформировать техническое задание и запросы на изменения.

Стимулирование внедрения ИТ в системе здравоохранения

Другое предложенное мероприятие было связано со стимулированием внедрения ИТ в медицине. Как указывали разработчики документа, в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на базе ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в здравоохранении)» на внедрение современных цифровых технологий в субъектах РФ направлены существенные средства, однако в регионах не созданы условия для стимулирования применения таких технологий в деятельности медучреждений и повседневной работе врачей.

Как устроены российские UC-платформы ПО

Это обстоятельство создает риски недостижения результатов, запланированных в федпроекте. Также не проработан вопрос дальнейшей поддержки и эксплуатации всех создаваемых и внедряемых в рамках данного проекта информационных систем (ИС) и сервисов после 2024 г.

В связи с этим предлагалось ввести повышающий коэффициент при оплате медпомощи в рамках территориальных программ государственных гарантий при условии внедрения и использования медучреждением ИС, предусмотренных федпроектом. Помимо этого, вся документация, формируемая в ходе оказания медпомощи, должна вестись в электронном виде и должна быть обеспечена ее доступность для пациентов и других участников сферы здравоохранения (в том числе страховых организаций, территориальных фондов ОМС, органов Росздравнадзора).

Также предполагалось внедрить риск-ориентированный подход при организации проверок контрольно-надзорными органами тех медучреждений, которые смогли полностью «оцифровать» свои клинико-технические процессы и обеспечить дистанционный доступ к первичным медицинским данным в электронном виде для уполномоченных сотрудников контрольных органов.

В результате руководители медорганизаций и врачи были бы мотивированы — в том числе финансово — на внедрение и использование цифровых технологий в деятельности своих учреждений. При этом также удалось бы создать дополнительный источник финансирования для эксплуатации и развития ИС в здравоохранении.

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