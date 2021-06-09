Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей

Государство планирует обязать производителей электроники предустанавливать в браузерах в качестве поисковиков по умолчанию российские сервисы. Такое предложение содержится в находящемся сейчас на рассмотрении плане поддержки ИТ-отрасли. Другое важное нововведение — перевод на отечественные операционные системы всех устройств интернета вещей.

«Предустановка 2.0»

CNews продолжает серию публикаций, посвященных плану поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Сейчас документ находится на согласовании у главы кабинета министров Михаила Мишустина. Один из разделов документа посвящен поддержке отечественных разработчиков офисного программного обеспечения и операционных систем.

В частности, одна из предлагаемых мер получила условное название «Предустановка 2.0». Напомним, в России с 1 апреля 2021 г. уже заработали нормы закона «О защите прав потребителей», подразумевающие обязательную предустановку отечественного ПО на продаваемую в стране электронную технику: смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV. Детальный список программного обеспечения уже утвержден правительством страны.

Так, на мобильные устройства необходимо предустанавливать приложения от «Яндекса» (поисковую систему, «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск), Mail.ru Group (почта, новости, голосовой помощник «Маруся», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложения для онлайн-трансляций OK Live и мессенджер ICQ), «Лаборатории Касперского», «МойОфис», а также платежное приложение MirPay, «Госуслуги» и программу для доступа к социально-значимым сайтам AppIist.

Одна из предлагаемых мер получила условное название «Предустановка 2.0». Источник: ru.depositphotos.com

В списке ПО для обязательной предустановки на ПК пока значится только пакет «МойОфис».

Телевизоры с функцией Smart TV должны попадать к потребителям со встроенными решениями от «Яндекса» (поисковая система и «Кинопоиск»), приложениями от трех ведущих телеканалов («Первый канал», НТВ и «Смотрим» от ВГТРК) и онлайн-кинотеатрами. В число последних попали Wink от «Ростелекома», Ivi, Okko (принадлежит «Рамблеру»), Start.ru от «Мегафона», More.tv (принадлежит «Национальной Медиа Группе») и Premier от «Газпром-Медиа».

План поддержки ИТ-отрасли предполагает расширение перечня технически сложных товаров (ТСТ), требующих предварительной установки отечественных ИТ-решений. Также законодательно закрепят норму, согласно которой производители ТСТ обязаны обеспечить использование отечественных поисковых систем в предустановленных браузерах по умолчанию. Впрочем, последнее предложение уже отражено в законе «О защите прав потребителей»: в конце 2020 г. в него внесли соответствующие поправки, которые вступят в силу с июля 2021 г.

Телевизоры с функцией Smart TV должны попадать к потребителям со встроенными решениями. Источник: ru.depositphotos.com

Авторы плана поддержки ИТ-отрасли предполагают, что «Предустановка 2.0» поможет уравнять условия использования российскими потребителями иностранного и российского ПО, устанавливаемого на отдельные виды ТСТ.

Совместимость ГИС с отечественным офисным ПО и ОС

Другая предлагаемая мера связана с обеспечением совместимости государственных и ведомственных информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением и операционными системами, включенными в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных. Разработчики документа полагают, что это поможет не только повысить спрос российские решения, но и обеспечит стране технологическую независимость и безопасность.

Помимо этого, в ведомственные программы цифровой трансформации внесут пункт об обязательной поэтапной замене зарубежного офисного ПО и операционных систем на российские ИТ-решения. Этот процесс должен быть завершен к 2023 г.

Единая платформа поддержки коммуникаций

Также в России появится единая платформа поддержки коммуникаций, которая будет сочетать в себе функциональность почтового клиента, мессенджера и ВКС-системы. Это не только повысит востребованность таких технологий, но и окончательно переведет приоритетные отрасли экономики и социальной сферы на новые отечественные ИТ-продукты.

Отметим, что Минцифры уже работает над схожим проектом, в рамках которого создается типовое автоматизированное рабочее место госслужащего (ТАРМ). Это облачное решение также создает единое коммуникативное пространство, а к почте, мессенджерам и ВКС добавляется файловое хранилище. Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», на реализацию этой задачи до 2024 г. выделят ₽14,2 млрд.

Планшеты для учителей и врачей

В плане поддержки ИТ-отрасли также указывается на необходимость обеспечения учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы. Это поможет и помочь продвижению отечественных программ, и поспособствовать цифровизации образования и здравоохранения.

Продвигать российские планшеты и мобильную ОС решили за счет врачей. Источник: ru.depositphotos.com

Отметим, что ранее «Ростелеком» уже закупил 360 тыс. планшетов отечественного производства на сумму ₽7,2 млрд для нужд Росстата. Они будут использоваться для проведения Всероссийской переписи населения, за цифровизацию которой и отвечает «Ростелеком». Речь идет об устройствах компаний «Аквариус» и «Байтэрг», управляемых мобильной ОС «Аврора». Ее разработчик — «Открытая мобильная платформа» — также находится под контролем «Ростелекома». После проведения переписи планшеты будут использоваться для иных государственных нужд.

Импортозамещение в сфере интернета вещей

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Еще одна инициатива, изложенная в документе, касается импортозамещения в сфере интернета вещей. Предлагается ввести требования об обязательном использовании отечественных ОС в ИВ-устройствах, применяемых в регулируемых государством сферах. Это, во-первых, поможет заменить зарубежные ОС на российские решения, а во-вторых, повысит безопасность таких устройств.

Какие предложения не вошли в финальную версию плана

В распоряжении CNews имеется предыдущая версия плана поддержки ИТ-отрасли, в которой содержались предложения, не вошедшие в финальный вариант.

В частности, предлагалось глубже проработать критерии, в соответствии с которыми разработчики могут претендовать на получение государственной поддержки. Как отмечали авторы документа, сейчас существует высокая вероятность потратиться на нефункциональное и неэффективное ПО. Среди прочего, необходимо было бы учесть такие параметры, как новизна идеи, проработанность бизнес-плана, техническая возможность реализации, потенциал востребованности продукта различными заказчиками.

Другая мера заключалась в обеспечении прямой поддержки VBA-макросов в отечественном офисном пакете. Сейчас этого приходится добиваться силами самих заказчиков, что влечет дополнительные финансовые затраты. Решить проблему помогло бы создание языка макросов, полностью повторяющего конструкции VBA. Кроме того, предлагалось разработать инструменты, упрощающие перевод существующих макросов в отечественное ПО. Все это обеспечило бы снижение сроков, расходов и рисков проектов, связанных с использование российских программных продуктов.

Еще одним пунктом предыдущей версии документа была инициатива о создании отечественных аналогов Microsoft Project (программа для управления проектами) и Microsoft Visio (редактор диаграмм и блок-схем). В России подобных решений попросту нет, так как это долгое время их разработка считалась нецелесообразной с экономической точки зрения из-за небольшого количества пользователей.

Все перечисленные инициативы в итоге были исключены из финальной версии документа, который сейчас находится на утверждении у Михаила Мишустина.

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